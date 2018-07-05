Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. По
словам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания в
фитнесс-клубе.
Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. По
словам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания в
фитнесс-клубе.
Блокировка сайтов с пикантными снимками и наказание
пронырливого фотографа – это минимум, которого намерена добиться Олеся. Для
этого звезда обратится в Роскомнадзор и в полицию. Девушку очень огорчает, что
фото, где она запечатлена нагишом, появились на первых полосах некоторых
изданий.
"Выследили меня. Я разделась, соответственно. Начала
переодеваться, и они в этот момент подошли, меня сфотографировали и эти
фотографии выложили везде на первой строчке", – рассказала Олеся Малибу.
Настоящая фамилия Олеси – Кожевникова. Неожиданная
скромность модели общественность удивила: ведь она прославилась несколько лет
назад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлыми
губами, а также участием в многочисленных – и совсем не пуританских – телешоу.
В последнее время Олеся представляется начинающим психологом и опытным секс-гуру. Она даже дает советы российским женщинам по поводу отношений с иностранцами во время ЧМ-2018.
Более того, модель считает себя верующим человеком. В доказательство она демонстрирует крестик и татуировки в виде крыльев херувима на спине.