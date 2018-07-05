Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. По словам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания в фитнесс-клубе.

Снимки обнаженной модели Олеси Малибу утекли в Сеть. Пословам жертвы скандала, папарацци подловили ее во время переодевания вфитнесс-клубе.Блокировка сайтов с пикантными снимками и наказаниепронырливого фотографа – это минимум, которого намерена добиться Олеся. Дляэтого звезда обратится в Роскомнадзор и в полицию. Девушку очень огорчает, чтофото, где она запечатлена нагишом, появились на первых полосах некоторыхизданий."Выследили меня. Я разделась, соответственно. Началапереодеваться, и они в этот момент подошли, меня сфотографировали и этифотографии выложили везде на первой строчке", – рассказала Олеся Малибу.Настоящая фамилия Олеси – Кожевникова. Неожиданнаяскромность модели общественность удивила: ведь она прославилась несколько летназад благодаря своему эпатажному имиджу блондинки с огромным бюстом и пухлымигубами, а также участием в многочисленных – и совсем не пуританских – телешоу.В последнее время Олеся представляется начинающим психологом и опытным секс-гуру. Она даже дает советы российским женщинам по поводу отношений с иностранцами во время ЧМ-2018.Более того, модель считает себя верующим человеком. В доказательство она демонстрирует крестик и татуировки в виде крыльев херувима на спине.