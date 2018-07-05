Сабантуй по-владимирски. 15 июля в городе состоится народный праздник татар и башкир. Где он будет проходить и чем организаторы удивят гостей - узнаем у Макадэса Муртазина, председателя Совета Владимирской региональной общественной организации «Автономия татар Владимирской области». Сегодня он гость в студии 6 канала.
Сабантуй по-владимирски. 15 июля в городе состоится народный праздник татар и башкир. Где он будет проходить и чем организаторы удивят гостей - узнаем у Макадэса Муртазина, председателя Совета Владимирской региональной общественной организации «Автономия татар Владимирской области». Сегодня он гость в студии 6 канала.