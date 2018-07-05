У звезды сериала Склифосовский Валерия Яременко серьезные проблемы со
здоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.
У звезды сериала "Склифосовский" Валерия Яременко серьезные проблемы со
здоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.
Несмотря на трудности, 56-летний актер работает, не желая
подводить коллектив. Яременко признался,
что иногда ему приходится выходить на сцену в специальном корсете. Ведь даже
из-за ужасных болей он отказываться от проектов не собирается.
"Сейчас у меня проблемы с
позвоночником, я это ощущаю на себе буквально. Достиг опасного возраста… Наша
профессия обязывает нас быть здоровыми", – цитирует знаменитость WomanHit. А работы у известного артиста много.
Помимо кино, он
востребован в театре. Валерий Яременко восторженно рассказывает о последней
роли в спектакле "Слуга двух господ" Нины Чусовой.
Настоящее
семейное счастье актер обрел лишь в
третий раз с супругой Анной Сухачевой. Они воспитывают двоих сыновей – Кузьму и
Степана. "Я не хочу плохого говорить по поводу бывших жен, может быть, они были
посланы мне Богом для того, чтобы я в следующем браке, надеюсь, последнем, не
совершил тех ошибок, которые может совершить мужчина еще не
сформированный", – поделился Яременко.
За время актерской
деятельности Валерий Яременко снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.
Наиболее известными его сделали роли в картинах "Склифосовский", "Бальзаковский
возраст, или Все мужики сво…" и "Тайны дворцовых
переворотов".