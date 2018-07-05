У звезды сериала Склифосовский Валерия Яременко серьезные проблемы со здоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.

У звезды сериала "Склифосовский" Валерия Яременко серьезные проблемы создоровьем. Он страдает из-за больного позвоночника.Несмотря на трудности, 56-летний актер работает, не желаяподводить коллектив. Яременко признался,что иногда ему приходится выходить на сцену в специальном корсете. Ведь дажеиз-за ужасных болей он отказываться от проектов не собирается."Сейчас у меня проблемы спозвоночником, я это ощущаю на себе буквально. Достиг опасного возраста… Нашапрофессия обязывает нас быть здоровыми", – цитирует знаменитость WomanHit. А работы у известного артиста много.Помимо кино, онвостребован в театре. Валерий Яременко восторженно рассказывает о последнейроли в спектакле "Слуга двух господ" Нины Чусовой.Настоящеесемейное счастье актер обрел лишь втретий раз с супругой Анной Сухачевой. Они воспитывают двоих сыновей – Кузьму иСтепана. "Я не хочу плохого говорить по поводу бывших жен, может быть, они былипосланы мне Богом для того, чтобы я в следующем браке, надеюсь, последнем, несовершил тех ошибок, которые может совершить мужчина еще несформированный", – поделился Яременко.За время актерскойдеятельности Валерий Яременко снялся более чем в 20 фильмах и сериалах.Наиболее известными его сделали роли в картинах "Склифосовский", "Бальзаковскийвозраст, или Все мужики сво…" и "Тайны дворцовыхпереворотов".