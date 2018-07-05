Два наркомана отравились Новичком. Похоже на
заголовок в сатирическом журнале, не правда ли? Все было бы смешно, если бы не
одно но: в Британии снова всплыло секретное оружие Кремля – газ,
которым отравили семейство беглых Скрипалей.
Два наркомана отравились "Новичком". Похоже на
заголовок в сатирическом журнале, не правда ли? Все было бы смешно, если бы не
одно "но": в Британии снова всплыло секретное оружие Кремля – газ,
которым отравили семейство беглых Скрипалей.
В самый разгар чемпионата мира по футболу Британия пожинает сомнительные
лавры главного ньюсмейкера: неподалеку от ставшего знаменитым на весь мир
Солсбери обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления пресловутым газом
"Новичок". Комментарии местных властей города Эймсбери, по сути, ни о
чем не говорят. Отравились вроде как два героиновых наркомана, состоявшие на
наркологическом учете.
Но вот заявление заминистра внутренних дел Британии Бена Уоллеса
удивило отсутствием логики. Он сказал буквально следующее: в Великобритании
предполагают, что пара, пострадавшая от воздействия нервно-паралитического
вещества "Новичок", не связана с экс-сотрудником ГРУ Сергеем
Скрипалем и его дочерью, отравленными этим веществом ранее, но связь между
двумя инцидентами все же есть. То есть, получается стена белая, но немного
черная.
По версии полиции, мужчины и женщина, найденные накануне без
сознания в своем доме, не являлись непосредственной целью атаки. Согласно
рабочей гипотезе, пара пострадала от последствия нападения на Сергея и Юлию
Скрипаль в Солсбери.
Ну это уже просто какая-то фантастика! С момента отравления
беглого разведчика и его дочери прошло четыре месяца. И вот сейчас, когда в
России проходит событие мирового масштаба, а команда Англии готовится сыграть в
четвертьфинале со сборной Швеции, вдруг какие-то местные бичи-наркоманы,
живущие в десяти километрах от Солсбери, травятся "Новичком".
Не знаю, кто поверит в эту версию. Очевидно, что вброшена
она совсем не случайно: попытка сорвать чемпионат в России отравлением
Скрипалей не увенчалась успехом. Для того, чтобы хоть как-то испортить общемировой
праздник футбола, видимо, пришлось срочно писать продолжение детектива. Только вот его
авторы почему-то не удосужились придумать хоть что правдоподобное.
Еще одна деталь: замглавы МВД призвал российскую сторону
предоставить всю имеющуюся у нее информацию по инциденту в Солсбери, чтобы
помочь обеспечить безопасность жителей этого города. Этими словами чиновник как
бы дает понять, что Россия по-прежнему считается виновной в отравлении
Скрипалей, а заодно, вроде как, и наркоманов из соседнего городка.
Ну и под конец, в подтверждении этой версии, господин Уоллес
заявил, что, по предварительным данным, отравление двух людей в Эймсбери не
было российской атакой. Понятно, что предварительная версия может в любой
момент измениться и всех собак повесят на Москву.
Еще дальше в своих умозаключениях пошел министр
здравоохранения Великобритании Джереми Хант. Он не исключил, что пострадавшие наркоманы
отравились остатками вещества, от которого ранее пострадали экс-полковник ГРУ и
его дочь. "Есть гипотеза, что это остатки яда, использованного против
Скрипалей, но мы должны позволить полиции делать ее работу", – сказал
министр в эфире одного из британских телеканалов.
Если попытаться развить эту версию, то можно предположить,
что отравившиеся граждане специально поехали в соседний город и долго блуждали
по нему в поисках хоть каких-то остатков "Новичка". Даже трудно
предположить, как они это делали, кроме вида полицейской собаки-ищейки в голову
ничего более разумного не приходит.
"Новое британское отравление – очередная политическая
интрига Лондона, в которых они поднаторели с древних времен. Я думаю, это такая
же игра, что была со Скрипалями, которых якобы пытались убить боевым
отравляющим веществом, но те чудесным образом выжили и стали только еще краше",
– так прокомментировал в эфире радио Sputnik отравление в Эймсбери президент
Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.
А бывший главный санитарный врач России, ныне – первый
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко полагает,
что власти Британии преступно решают псевдополитические проблемы, делая из
своих граждан жертв бесчеловечного эксперимента. В интервью Федеральному
агентству новостей Онищенко предположил, что на берегах Туманного Альбиона действует
психически нездоровый преступник, который добрался до отравляющих веществ.
Если не будет очередного припадка Терезы Мэй с
голословными обвинениями в адрес России, то причины нужно искать внутри самой
страны: важно выяснить, где и как можно свободно купить отравляющее вещество.
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Неподалеку от Солсбери
и Эймсбери находится научный парк
"Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химического
и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По
неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания
действия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились не
только на животных, но и на людях.
Пока что в истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком
Сергеем Скрипалем и его дочери, а также примкнувшими к ним двумя наркоманами больше
вопросов, чем ответов. И главный из них – а не выдуманы ли эти истории от
начала до конца с целью нанести вред России в то время, когда у нас проходит
чемпионат мира по футболу и российская сборная уверенно продвигается по турнирной
таблице вверх?