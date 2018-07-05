Два наркомана отравились Новичком. Похоже на заголовок в сатирическом журнале, не правда ли? Все было бы смешно, если бы не одно но: в Британии снова всплыло секретное оружие Кремля – газ, которым отравили семейство беглых Скрипалей.

Два наркомана отравились "Новичком". Похоже назаголовок в сатирическом журнале, не правда ли? Все было бы смешно, если бы неодно "но": в Британии снова всплыло секретное оружие Кремля – газ,которым отравили семейство беглых Скрипалей.В самый разгар чемпионата мира по футболу Британия пожинает сомнительныелавры главного ньюсмейкера: неподалеку от ставшего знаменитым на весь мирСолсбери обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления пресловутым газом"Новичок". Комментарии местных властей города Эймсбери, по сути, ни очем не говорят. Отравились вроде как два героиновых наркомана, состоявшие нанаркологическом учете.Но вот заявление заминистра внутренних дел Британии Бена Уоллесаудивило отсутствием логики. Он сказал буквально следующее: в Великобританиипредполагают, что пара, пострадавшая от воздействия нервно-паралитическоговещества "Новичок", не связана с экс-сотрудником ГРУ СергеемСкрипалем и его дочерью, отравленными этим веществом ранее, но связь междудвумя инцидентами все же есть. То есть, получается стена белая, но немногочерная.По версии полиции, мужчины и женщина, найденные накануне безсознания в своем доме, не являлись непосредственной целью атаки. Согласнорабочей гипотезе, пара пострадала от последствия нападения на Сергея и ЮлиюСкрипаль в Солсбери.Ну это уже просто какая-то фантастика! С момента отравлениябеглого разведчика и его дочери прошло четыре месяца. И вот сейчас, когда вРоссии проходит событие мирового масштаба, а команда Англии готовится сыграть вчетвертьфинале со сборной Швеции, вдруг какие-то местные бичи-наркоманы,живущие в десяти километрах от Солсбери, травятся "Новичком".Не знаю, кто поверит в эту версию. Очевидно, что вброшенаона совсем не случайно: попытка сорвать чемпионат в России отравлениемСкрипалей не увенчалась успехом. Для того, чтобы хоть как-то испортить общемировойпраздник футбола, видимо, пришлось срочно писать продолжение детектива. Только вот егоавторы почему-то не удосужились придумать хоть что правдоподобное.Еще одна деталь: замглавы МВД призвал российскую сторонупредоставить всю имеющуюся у нее информацию по инциденту в Солсбери, чтобыпомочь обеспечить безопасность жителей этого города. Этими словами чиновник какбы дает понять, что Россия по-прежнему считается виновной в отравленииСкрипалей, а заодно, вроде как, и наркоманов из соседнего городка.Ну и под конец, в подтверждении этой версии, господин Уоллесзаявил, что, по предварительным данным, отравление двух людей в Эймсбери небыло российской атакой. Понятно, что предварительная версия может в любоймомент измениться и всех собак повесят на Москву.Еще дальше в своих умозаключениях пошел министрздравоохранения Великобритании Джереми Хант. Он не исключил, что пострадавшие наркоманыотравились остатками вещества, от которого ранее пострадали экс-полковник ГРУ иего дочь. "Есть гипотеза, что это остатки яда, использованного противСкрипалей, но мы должны позволить полиции делать ее работу", – сказалминистр в эфире одного из британских телеканалов.Если попытаться развить эту версию, то можно предположить,что отравившиеся граждане специально поехали в соседний город и долго блуждалипо нему в поисках хоть каких-то остатков "Новичка". Даже труднопредположить, как они это делали, кроме вида полицейской собаки-ищейки в головуничего более разумного не приходит."Новое британское отравление – очередная политическаяинтрига Лондона, в которых они поднаторели с древних времен. Я думаю, это такаяже игра, что была со Скрипалями, которых якобы пытались убить боевымотравляющим веществом, но те чудесным образом выжили и стали только еще краше",– так прокомментировал в эфире радио Sputnik отравление в Эймсбери президентЦентра социальных и политических исследований Георгий Федоров.А бывший главный санитарный врач России, ныне – первыйзампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко полагает,что власти Британии преступно решают псевдополитические проблемы, делая изсвоих граждан жертв бесчеловечного эксперимента. В интервью Федеральномуагентству новостей Онищенко предположил, что на берегах Туманного Альбиона действуетпсихически нездоровый преступник, который добрался до отравляющих веществ.Если не будет очередного припадка Терезы Мэй сголословными обвинениями в адрес России, то причины нужно искать внутри самойстраны: важно выяснить, где и как можно свободно купить отравляющее вещество.Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Неподалеку от Солсберии Эймсбери находится научный парк"Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химическогои бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. Понеофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытаниядействия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились нетолько на животных, но и на людях.Пока что в истории с отравленным в Англии бывшим разведчикомСергеем Скрипалем и его дочери, а также примкнувшими к ним двумя наркоманами большевопросов, чем ответов. И главный из них – а не выдуманы ли эти истории отначала до конца с целью нанести вред России в то время, когда у нас проходитчемпионат мира по футболу и российская сборная уверенно продвигается по турнирнойтаблице вверх?