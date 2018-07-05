Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню Цвет
настроения синий стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Свое
критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.
Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет
настроения синий" стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Свое
критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.
"Клип Киркорова понравился тем, что рушатся
стереотипы, и не понравился тем, что он мрачноват", – заявила в
эксклюзивном интервью Чудновец. При этом она подробно объяснила вою позицию.
У Евгении после просмотра видеоролика появились
странные эмоции. "Чувство схожее с тем, что как будто в нем издеваются над
больными людьми. Скорее всего, была цель поржать и упрекнуть народ в пьянстве.
Но не гламурным звездам, не знающим нужды, это делать. Лучше бы как Джигурда
пошли бы и попробовали что-то изменить в политике или высмеять ее. Вот там
настоящая грязь, которую можно показать в клипе", – считает
воспитательница.
Напомним, в
провокационном клипе "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров предстал в образе молодого парня, а компанию
ему составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности,
в нем снялись поющая ведущая Ольга Бузова, а также певцы Григорий
Лепс, Николай Басков, Тимати и другие.
В клипе много мата, а герой
Киркорова ведет себя подчеркнуто асоциально. Как писали Dni.Ru, по слухам, Ольга Бузова примет участие в продолжении клипа, которое
выйдет в августе.