Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню Цвет настроения синий стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Свое критическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец.

Скандальный клип Филиппа Киркорова на песню "Цветнастроения синий" стал резонансным, и не обсуждает его, разве что, ленивый. Своекритическое мнение о ролике в беседе с членом экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадимом Манукяном высказала и осужденная ранее за репост видео с издевательствами над ребенком в детском лагере уральская воспитательница Евгения Чудновец."Клип Киркорова понравился тем, что рушатсястереотипы, и не понравился тем, что он мрачноват", – заявила вэксклюзивном интервью Чудновец. При этом она подробно объяснила вою позицию.У Евгении после просмотра видеоролика появилисьстранные эмоции. "Чувство схожее с тем, что как будто в нем издеваются надбольными людьми. Скорее всего, была цель поржать и упрекнуть народ в пьянстве.Но не гламурным звездам, не знающим нужды, это делать. Лучше бы как Джигурдапошли бы и попробовали что-то изменить в политике или высмеять ее. Вот тамнастоящая грязь, которую можно показать в клипе", – считаетвоспитательница.Напомним, впровокационном клипе "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров предстал в образе молодого парня, а компаниюему составили другие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности,в нем снялись поющая ведущая Ольга Бузова, а также певцы ГригорийЛепс, Николай Басков, Тимати и другие.В клипе много мата, а геройКиркорова ведет себя подчеркнуто асоциально. Как писали Dni.Ru, по слухам, Ольга Бузова примет участие в продолжении клипа, котороевыйдет в августе.