Вооруженные силы КНР начинают разрабатывать новый палубный истребитель. Причина – низкая надежность нынешнего боевого самолета J-15. За последнее время, пишет издание South China Morning Post, произошли сразу несколько летных происшествий, в которых один пилот погиб, а второй получил ранения.

Вооруженные силы КНР начинают разрабатывать новый палубный истребитель. Причина – низкая надежность нынешнего боевого самолета J-15. За последнее время, пишет издание South China Morning Post, произошли сразу несколько летных происшествий, в которых один пилот погиб, а второй получил ранения.J-15 – это копия российского палубного Су-33, однако с китайскими вооружением и электроникой. По данным СМИ, именно с бортовым оборудованием и возникли проблемы у разбившихся самолетов.Новую машину конструируют на базе перспективного китайского легкого истребителя FC-31. Первые сообщения о нем появились еще в 2011 году. Тогда эксперты подметили поразительное сходство боевого самолета с американскими F-35 и F-22. У первого он позаимствовал формы крыла, фюзеляжа и оперения, у второго – два двигателя.