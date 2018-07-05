Развитие цифровой экономики считается приоритетной задачей власти. Недавно созданный Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации заявил о готовности выступить партнером Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Такое заявление сделал вице-спикер верхней палаты парламента, глава Совета Андрей Турчак.

Развитие цифровой экономики считается приоритетной задачейвласти. Недавно созданный Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерациизаявил о готовности выступить партнером Министерства цифрового развития, связии массовых коммуникаций. Такое заявление сделал вице-спикер верхней палатыпарламента, глава Совета Андрей Турчак.Политик напомнил о том, что правительство сейчас проводит большую работу повыстраиванию системы управления новым национальным проектом по развитиюцифровой экономики в соответствии с майским указом Владимира Путина. "Этоговорит о значимости направления по цифровому развитию нашей страны", – сказал Турчак."Все эти изменения должны привести к созданию работающегомеханизма. Однако он эффективно заработает только в том случае, если будетобеспечено качественное взаимодействие федеральных властей с регионами", –подчеркнул вице-спикер.Напомним, что в начале этой недели Совет Федерации утвердилсостав своего Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли каксенаторы, так и представители профильных министерств и ведомств. Также средичленов нового органа – руководители ряда субъектов Федерации, представителинаучного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфедевице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России"Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации поэкономической политике Дмитрий Мезенцев.В задачи Совета входит изучение состояния и тенденций развитияцифровой экономики, анализ нормативно-правовых актов в этой сфере, мониторингприменения законодательства в области развития цифровой экономики нафедеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций для совершенствованиянормативно-правовой базы и прочее. На площадке Совета будет выстраиватьсявзаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должнынаходиться в авангарде развития цифровой экономики в России.