Развитие цифровой экономики считается приоритетной задачей
власти. Недавно созданный Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
заявил о готовности выступить партнером Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций. Такое заявление сделал вице-спикер верхней палаты
парламента, глава Совета Андрей Турчак.
Развитие цифровой экономики считается приоритетной задачей
власти. Недавно созданный Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации
заявил о готовности выступить партнером Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций. Такое заявление сделал вице-спикер верхней палаты
парламента, глава Совета Андрей Турчак.
Политик напомнил о том, что правительство сейчас проводит большую работу по
выстраиванию системы управления новым национальным проектом по развитию
цифровой экономики в соответствии с майским указом Владимира Путина. "Это
говорит о значимости направления по цифровому развитию нашей страны", – сказал Турчак.
"Все эти изменения должны привести к созданию работающего
механизма. Однако он эффективно заработает только в том случае, если будет
обеспечено качественное взаимодействие федеральных властей с регионами", –
подчеркнул вице-спикер.
Напомним, что в начале этой недели Совет Федерации утвердил
состав своего Совета по развитию цифровой экономики. В его состав вошли как
сенаторы, так и представители профильных министерств и ведомств. Также среди
членов нового органа – руководители ряда субъектов Федерации, представители
научного сообщества, бизнеса, отраслевых ассоциаций и государственных компаний.
Возглавил Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде
вице-спикер верхней палаты, секретарь Генсовета "Единой России"
Андрей Турчак. Его заместителем стал глава комитета Совета Федерации по
экономической политике Дмитрий Мезенцев.
В задачи Совета входит изучение состояния и тенденций развития
цифровой экономики, анализ нормативно-правовых актов в этой сфере, мониторинг
применения законодательства в области развития цифровой экономики на
федеральном уровне и в регионах, выработка рекомендаций для совершенствования
нормативно-правовой базы и прочее. На площадке Совета будет выстраиваться
взаимодействие с отраслевыми компаниями и ассоциациями, которые должны
находиться в авангарде развития цифровой экономики в России.