На данный момент РЖД рассматривает возможность назначения электропоезда «Ласточка» сообщением Кострома-Москва

На данный момент РЖД рассматривает возможность назначения электропоезда «Ласточка» сообщением Кострома-МоскваНа сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция, в которой костромичи просят запустить электричку до Москвы.«В настоящее время транспортное сообщение между Костромой и Москвой является проблематичным и не комфортным, так как осуществляется с помощью железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта: железнодорожное сообщение между городами обеспечивается (не считая проходящие поезда) ночным поездом № 147Я с регулярностью 1 раз в сутки со временем отправления из Костромы/Москвы после 23.30 и прибытием в Москву/Кострому в около 6 утра, что крайне не комфортно для пассажиров. При этом, билеты категории плацкарт распродаются на 100%, что говорит о востребованности данного направления», - указывают авторы петиции.За появление этого маршрута проголосовали 747 человек, но 60 сочли появление электрички сообщением Кострома-Москва ненужным.На данный момент нет информации о дате запуска поезда, но возможность появления этого маршрута обсуждается.«РЖД» рассматривает вопрос назначения электропоездов «Ласточка» сообщением Кострома – Москва. ОАО «РЖД» прорабатывает технические и технологические вопросы, которые необходимо решить для организации курсирования этих поездов», - сообщили в службе корпоративных коммуникаций СЖД