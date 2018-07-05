Документы девушки пропали из администрации и ее исключили из очереди

Документы девушки пропали из администрации и ее исключили из очередиМарина Гусева стала инвалидолм еще в детсве, после ДТП, врачи буквально по кусочкам собирали кости девушки, но ходить без опоры она все же не может. Её историю рассказала .Своего жилья у Марины никогда не было - она всю жизнь живет с братом и мамой в поселке Шувалово. Она встала на учет в администрации как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Марина имела право на получение автомобиля за счет федеральных средств. Через год закон изменили, и вместо машин и квартир инвалиды получали субсидии - компенсацию за машину Марина получила, а вот с квартирой возникла проблема.«С 11 ноября 2004 года я стояла на очереди на получение жилья как инвалид детства, и в течение всех лет мне приходили уведомления, подтверждающие это. В 2009 году мой номер в реестре нуждающихся в жилье инвалидов был 1694, в феврале 2016-го - 625, в октябре - 530. Своего жилья у меня как не было, так и нет. Но из администрации мои документы куда-то пропали, и после этого меня из очереди просто исключили»- рассказала Марина.Но в декабре 2017 года из государственном центре социальных выплат пришел проток протокол, согласно которому из льготной очереди, где Марина простояла больше десяти лет, ее вычеркнули. Причиной тому стало сообщение из сельской администрации. В нем сообщалось, что с заявлением о постановке на льготный учет женщина вообще никогда не обращалась и никаких документов на нее у них нет.Марина пыталась получить дубликаты справок, но в органах соцзащиты ей ответили, что дубликаты документов получить невозможно, так как сами документы отсутсвуют.Женщина направила жалобу в прокуратур, женщине посоветовали обратиться в суд. Глава администрации Сущевского района Ирина Аристова объяснила, что вступила в должность только в 2016 году, а то, что происходило с документами до этого - вне ее ведения.В суде Марину также ждала неудача - там посчитали, что она предоставила недостаточно доказательств. Женщине остается только надеяться на поданную апелляцию в областном суде.