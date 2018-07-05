Выступают против. Новая пенсионная реформа вызвала массу протестов по стране. Увеличение пенсионного возраста стало поводом для митингов. Реализация пенсионной реформы может начаться уже с 2019 года. В результате мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63. Что думают в ЛДПР о нововведениях Правительства - узнаем прямо сейчас.

Выступают против. Новая пенсионная реформа вызвала массу протестов по стране. Увеличение пенсионного возраста стало поводом для митингов. Реализация пенсионной реформы может начаться уже с 2019 года. В результате мужчины будут выходить на пенсию с 65 лет, а женщины с 63. Что думают в ЛДПР о нововведениях Правительства - узнаем прямо сейчас.Новая пенсионная реформа России может лишить пожилых людей спокойной старости, считают в партии ЛДПР. Владимир Жириновский уверен – если пенсионный возраст увеличить, то людям, в буквальном смысле, просто некогда будет отдохнуть после трудовой карьеры.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "В чем её минусы – мы продлеваем пенсионный возраст, значит, люди будут больше оставаться на работе. Они и так устают, часто болеют, им хочется наконец побыть дома, в семье, с детьми, внуками, дача. А это невозможно для них. Возьмите, женщина – когда она отдохнёт? Две работы у неё – основная и домашняя. Каждый день готовить пищу – завтрак, обед, ужин. Круглый год – люди не могут делать перерыв на субботу-воскресенье".О решении поднять пенсионный возраст в стране правительство объявило 14 июня. Такую меру общественности объяснили нехваткой средств в бюджете. Но общество к такой инициативе отнеслось резко негативно. По мнению партийщиков, увеличивая возраст выхода на пенсию государство пытается решить проблему за счёт самих же пенсионеров, но есть и другие источники пополнения бюджета, уверены в ЛДПР.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Нужно убрать серую схему зарплат, тогда работодатели будут платить за всех работающих и будет увеличиваться доходная часть бюджета.У нас есть сверхбогатые – 150 топ-менеджеров получают чуть ли не тлрн рублей! Давайте ограничим – таких высоких зарплат нет нигде в мире. Давайте введем налог на сверхдоходы – заработал млн, 800 тысяч в доход. 10 миллионов – 8 миллионов в доход. Это практикуется в разных странах мира".Ещё одним выходом может быть увеличение населения. Бывшие соотечественники, кто остался за пределами страны после распада СССР, могут получить российское гражданство и приехать сюда жить и работать. А это, как минимум, до 20 миллионов человек.Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР: "Надо создать благоприятные условия – и десятки миллионов здоровых крепких приедут к нам жить и работать. И русские, и нерусские, и сербы, и болгары, и поляки, и немцы".Увеличение пенсионного возраста Владимир Жириновский называет бесчеловечным. Партия ЛДПР настроена голосовать против этого решения.