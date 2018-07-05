Улицы Екатеринбурга всего за 20 минут оказались сильно подтопленными после мощного ливня с грозой. МЧС предупреждало о предстоящей грозе, однако жители Екатеринбурга оказались к ней не готовы: десятки людей толпятся на остановках, а транспорт с трудом проезжает по затопленным дорогам.

Улицы Екатеринбурга всего за 20 минут оказались сильно подтопленными после мощного ливня с грозой. МЧС предупреждало о предстоящей грозе, однако жители Екатеринбурга оказались к ней не готовы: десятки людей толпятся на остановках, а транспорт с трудом проезжает по затопленным дорогам.Как уточняет ТАСС, в результате сильного косого ливня и ветра с детских песочниц во дворах смыло песок. Автомобили снижали скорость до минимальной. Стоимость такси в городе выросла в два раза.В некоторых районах города, по словам очевидцев, прошел еще и град. Жители публикуют в соцсетях видео из автомобилей, по лобовым стеклам которых стучат льдинки.Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды.