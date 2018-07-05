На юге ЮАР, в заповеднике Sibuya, львы растерзали одного или нескольких браконьеров, которые охотились за рогами носорога. Осуществить задуманное им не удалось. Днем 2 июля гид, сопровождавший туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак.

На юге ЮАР, в заповеднике Sibuya, львы растерзали одного или нескольких браконьеров, которые охотились за рогами носорога. Владелец заповедника Ник Фокс рассказал, что группа из как минимум трех браконьеров проникла на охраняемую природную территорию в ночь на 2 июля.Они были вооружены мощной винтовкой с глушителем, топором и кусачками. Кроме того, у них были при себе запасы еды и питья на несколько дней. Фокс отмечает: все признаки указывают на то, что эта банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога.Однако осуществить задуманное им не удалось. Во второй половине дня 2 июля гид, сопровождавший туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак.Он немедленно проинформировал администрацию заповедника. Позже один из сотрудников вспомнил, что утром того же дня слышал лай сторожевой собаки и шум с участка, где проживает прайд львов из шести особей.Охранник, однако, не придал этому значения, посчитав, что собака просто прореагировала на передвижение хищников.Прибывшие на место происшествия полицейские и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством смогли прочесать территорию заповедника только днем 4 июля, поскольку ветеринару необходимо было обездвижить всех членов прайда львов дротиками со снотворным.Сейчас в заповеднике работают судмедэксперты, передает РИА Новости. Сколько именно браконьеров было растерзано львами, пока неизвестно.