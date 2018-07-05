Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первом канале. По словам телеведущего, к нему там относились как к мальчику, приносящему кофе.

Андрей Малахов с неохотой вспоминает время работы на Первомканале. По словам телеведущего, к нему там относились как к мальчику,приносящему кофе.Малахов уверен, что давно стал суперзвездой. Однако люди наПервом, которые знали его прежде, не смогли изменить свое отношение к ведущему."Мальчик вырос, мальчик предлагает более интересныеидеи, чем люди, обремененные властью, позицией... и телефоном с кремлевскойсвязью... А ты человек, который несет золотые яйца для канала и ничего непросит. Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как кчеловеку, который умеет что-то делать. Тот же Ваня Ургант – у него свойпродакшн, у Лены Малышевой – свой продакшн", – поясняет Андрей.Прошел год с ухода Малахова с Первого канала. Телеведущийговорит, что для него время пролетело незаметно. Но с новым ведущим программы"Пусть говорят" Дмитрием Борисовым Андрей старается не встречаться."Дима Борисов – потрясающий новостник, очень талантливый молодой человек,но мне кажется, что за год в прайм-тайм он мог бы стать суперзвездой, котороговсе хотели бы видеть на корпоративах и мероприятиях. Но этого не произошло",– рассказал ведущий в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".Малахов признается, что уважает Борисова. Тем не менее онне смотрит "Пусть говорят", делает все, чтобы не пересекаться сДмитрием, и даже перестал ходить в спортзал, который раньше они посещаливместе.Переход с Первого канала на телеканал "Россия"Малахов сравнивает с переездом в США. "У меня было ощущение, что яоперирующий хирург, который приехал из России в Америку и должен доказатьтеперь, что я вот тоже могу не хуже, чем у вас. Поэтому ты встал за операционныйстол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки",– рассказал телеведущий.По словам Андрея, поначалу было нелегко – "это какпоженить "Кока-колу" и "Пепси-колу", команды всю жизньконкурировали друг с другом. Однако руководство и коллектив канала сделали всевозможное, чтобы Малахов почувствовал себя своим – за что телеведущий им, поего словам, благодарен.