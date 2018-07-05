Звезда шоу Голос Светлана Феодулова пришла в студию Прямого эфира телеканала Россия 1, чтобы защитить себя и свою дочь Сонечку от бывшего супруга и свекрови. Артистка уверена: ребенка у нее хотят забрать навсегда.

Звезда шоу "Голос" Светлана Феодулова пришла в студию "Прямого эфира" телеканала "Россия 1",чтобы защитить себя и свою дочь Сонечку от бывшего супруга исвекрови. Артистка уверена: ребенка у нее хотят забрать навсегда.В 2015 году Феодулова вышла замуж за чешскогопредпринимателя Сергея Хомицкого. На свадьбу денег не пожалели – церемония былапоистине королевской, однако через несколько месяцев молодожены поняли, чтострасть между ними угасла.Светлана часто выступала в Москве, а Сергей работал в Праге,поэтому некоторое время супруги жили отдельно. Желая восстановить отношения с любимым, певица уговорила мужа перебраться в Россию.Переезд Хомицкого к жене не решил проблему, супруги решилиразвестись, но девушка забеременела. "Я понимала тогда только одно -семью надо сохранить. Сергей присутствовал на родах, и мы узнали, что нашаСонечка родилась с синдромом Дауна", – рассказала Светлана ведущему АндреюМалахову.Бизнесмен принял девочку, однако заподозрил Феодулову визмене с продюсером группы "Блестящие" Андреем Шлыковым. Против звезды "Голоса"выступила и мама Хомицкого Юлия Сергеевна. Женщина обвинила невестку в распутстве,вредных привычках и недобросовестном исполнении родительских обязанностей.Юлия Сергеевна предоставила редакторам шоу видеозапись скамеры мобильного телефона. На кадрах свекровь и невестка хватают друг друга за руки,толкают и громко кричат. По словам Хомицкого, потасовка произошла после того, как он попросил Светлану не курить при ребенке. Он лично присутствовал при драке любимых женщин. Однако разнять их не пытался, так как снимал баталию на мобильный. Ведущий шоу отметил, что увиденное повергло его в шок.Малахов попросил вынести в студию конверт с результатамиДНК-исследования. Тест показал, что Соня – дочь Сергея. Новость о кровном родствес девочкой никак не сказалась на настроении матери бизнесмена. Женщинапродолжила обвинять невестку.