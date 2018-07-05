Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приступила к тренировкам с Брайаном Орсером в Канаде. Для выхода на каток с новым наставником девушка выбрала коротенькую юбочку.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приступила к тренировкам с Брайаном Орсером в Канаде. Для выхода на каток с новым наставником девушка выбрала коротенькую юбочку.Cпортсменка объявила о начале тренировок с канадским специалистом на своей личной странице в Instagram. Судя по снимку, знаменитая фигуристка подарила новому тренеру куртку с символикой "Самбо-70" – центра спорта, где она занималась под покровительством Этери Тутберидзе.Для выхода на каток девушка выбрала короткую юбку и ярко зеленую пуховую безрукавку. Однако внимание подписчиков спортсменки больше всего привлек ее подарок канадскому специалисту, передает .Пользователи Сети посчитали, что это камень в огород Этери Тутберидзе. "Прозанимавшись 11 лет с Этери, с той, которая научила тебя всему этому, сделала тебя олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, уйти вот так вот предательски... Даже не сказав спасибо прежнему тренеру. Молодец, крутой поступок!", – возмутился один из комментаторов.Ранее Медведева объявила, что завершает сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. С нового сезона фигуристка тренируется с канадским специалистомБрайаном Орсером.Напомним, что по итогам завершившегося олимпийского сезона Медведева завоевала серебро чемпионата Европы и две серебряные награды Олимпиады в Пхенчхане. Однако из-за перелома стопы и восстановления от травмы спортсменка не смогла полноценно подготовиться к Играм, пропустив финал Гран-при и чемпионат мира.Также стало известно, что Медведева нашла свою любовь. Ее избранником стал финалист шоу "Голос. Дети" Кристиан Костов.Ребята познакомились на съемках ток-шоу, посвященного "Евровидению" в мае 2018 года. Неизвестно, как плотно им удалось пообщаться в живую в тот раз, однако после участия в программе молодые люди обменялись номерами телефонов.