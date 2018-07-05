Звери пытаются проникнуть внутрь, тем самым наводят панику на персонал и пациентов. Сейчас у животных - гон, поясняет телеканал Россия 24. Это активный период, когда они просыпаются после спячки и идут к людям в поисках еды. По словам инспектора комитета охраны природы, животных отпугивают, однако при угрозе жизни человека готовы принимать более серьезные меры.

Звери пытаются проникнуть внутрь, тем самым наводят панику на персонал и пациентов. Сейчас у животных — гон, поясняет телеканал "Россия 24". Это активный период, когда они просыпаются после спячки и идут к людям в поисках еды. По словам инспектора комитета охраны природы, животных отпугивают, однако при угрозе жизни человека готовы принимать более серьезные меры."Уже зарегистрировано 8 случаев выхода медведей к людям, выезжаем по каждому звонку. Сначала применяем методы отпугивания, если приходят снова и это угрожает жизни и здоровью людей, то принимаем решение отрегулировать их численность", — рассказал Виктор Шевченко, инспектор Комитета охраны природы Нерюнгринского района.