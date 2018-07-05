Люблинско-Дмитровская линия продолжит расти на север. Строительство нового участка салатовой ветки от станции Селигерская до Лианозово планируется завершить в 2022 году. По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, его протяженность составит 3,7 километра.

Люблинско-Дмитровская линия продолжит расти на север.Строительство нового участка салатовой ветки от станции "Селигерская"до "Лианозово" планируется завершить в 2022 году. По словам главыстройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, его протяженность составит 3,7километра."На нем разместятся две станции: "Улица 800-летияМосквы" и "Лианозово", – сказал Хуснуллин. Руководитель городскогостройкомплекса отметил, что обе станции будут построены открытым способом,перегоны "пройдут" при помощи тоннелепроходческих механизированныхкомплексов (ТПМК).Станция "Улица 800-летия Москвы" появится напересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Метро в шаговойдоступности получат около 90 тысяч местных жителей, еще 95 тысяч пассажировбудут подъезжать к станции на наземном транспорте. В свою очередь,"Лианозово" расположится практически у МКАДа.Несколько месяцев назад был определен подрядчик, которыйзаймется возведением нового участка. В конкурсе победила компания"Мосметрострой".Новые станции разгрузят Дмитровское шоссе, улучшаттранспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино,Бескудниковский. Снизится нагрузка и на существующие там пересадочные узлы.Из-за уменьшения интенсивности транспортного движения улучшится и экологическаяситуация.По словам Марата Хуснуллина, в будущем от"Лианозово" линию продлят в поселок Северный, который расположен закольцевой автодорогой. Там появится станция "Физтех". Благодаря этомувремя поездки до центра города для местных жителей сократится на 15 минут.Последние годы столичная подземка развивается стремительнымитемпами. В марте этого года были открыты станции "Окружная","Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровскойлинии. В июне состоялся технический пуск отрезка Калининской-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями -"Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"и "Рассказовка". Пассажиры смогут проехать по новому радиусу уже вближайшее время.На этом развитие желтой ветки не остановится. Мэр МосквыСергей Собянин ранее анонсировал ее продление до аэропорта Внуково в ближайшие3-4 года. В настоящий момент ведется проектирование и трассировка этогоучастка.