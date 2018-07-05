Мистическую историю спасения жительницы острова Ява в Индонезии Найнин Сунарси. Женщину смыло в море гигантской волной, однако она вернулась на тот же пляж спустя 1,5 года.

Мистическую историю спасения жительницы острова Ява в ИндонезииНайнин Сунарси. Женщину смыло в море гигантской волной, однако она вернулась на тот же пляж спустя 1,5 года.Реальная история загадочного спасения разворачивается в Индонезии на глазах всего мира. Местное отделение телеканала CNN опубликовала репортаж, детали которого заставляют поверить в сверхъестественные силы.В 2016 году внезапно возникшая гигантская волна буквально выхватила Найнин Сунарси с пляжа и стала уносить в море. Свидетелями произошедшего стали многие люди, однако помочь несчастной никто из них не решился – сильный шторм не оставлял шансов выжить ни женщине, ни тому, кто бы бросился за ней.Позже спасатели развернули поисковую операцию, однако она ничего не принесла. Не удалось найти даже тела жертвы стихии. Тем не менее, Найнин Сунарси объявили погибшей, на чем дело и было закрыто. Казалось, что все забыли о произошедшем, однако семья несчастной отказывалась верить в смерть родственницы. Как показали недавние события – не зря.Спустя 1,5 года после произошедшего дядя Найнин Сунарси пришел на пляж, с которого женщину смыло волной и обнаружил ее на том же месте. Сам он утверждает, что сделал это под влиянием сна, передает "Рамблер. Новости". Мужчина отметил, что ночью ему явилась пропавшая и попросила прийти на берег. Проснувшись посреди ночи он именно так и поступил, однако никого не встретил. Еще одну попытку мужчина предпринял утром и, к своему изумлению, нашел на песке племянницу.Однако на этом загадочные детали этой истории не заканчиваются. Дело в том, что женщина была одета в тот же наряд, что был на ней в день исчезновения. При этом, как отметили очевидцы, одежда за минувшие 1,5 года словно не истрепалась.Где все это время находилась женщина, как ей удалось выжить и почему она вновь оказалась на том же самом пляже – вопросы, на которые у местной полиции нет ответов. Правоохранители признались, что в первый раз столкнулись с чем-то подобным. Узнать правду о произошедшем они надеются у самой Найнин Сунарси. Пока женщина не произнесла ни слова – она очень слаба и до сих пор не пришла в себя.Тем временем конспирологи успели сочинить ряд версий, которые, по их мнению, прекрасно все объясняют. Одни уверены, что женщина стала жертвой похищения пришельцами. Другие видят в случившемся признаки секретного эксперимента. Ну а третьи склоняются в сторону версии с попаданием несчастной в параллельное измерение или некий "временной капкан". Специалисты же уверены, что у этой мистической истории найдется более прозаическое объяснение, необходимо лишь выслушать саму женщину и тщательнее присмотреться к обстоятельствам произошедшего.