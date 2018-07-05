В префектуре Северного административного округа Москвы опровергли информацию о том, что при падении лифта в жилом доме на улице Дыбенко человек получил травмы. Там сообщили, что лифт резко проехал с 40-го по 20-й этаж дома, после чего остановился, а находившийся в нем мужчина цел и невредим.

В пресс-службе префектуры Северного административного округа Москвы опровергли информацию о том, что при падении лифта в доме 38, корпус 1 по улице Дыбенко, человек получил травмы.В пресс-службе столичного главка МЧС РФ также сообщили, что "мужчина самостоятельно вышел из кабины лифта на улице Дыбенко, 38", и "помощь спасателей не понадобилась".Кроме того, в префектуре сообщили, что падения лифта как такового не было: "При движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину".Там также уточнили, что данный жилой дом обслуживает управляющая компания "СЭУ Фундаментстрой-6", а лифт эксплуатирует компания "Лифттех", передает ТАСС.Источник в экстренных службах Москвы, в свою очередь, рассказал, что лифт резко проехал с 40-го по 20-й этаж дома, после чего остановился. Мужчину, находившегося в момент происшествия в кабине, после инцидента осматривали медики.