Роспотребнадзор выпустил рекомендации для туристов после ситуации с фирмой Натали Турс. Там прекратили продажу билетов и аннулировали подтвержденные туры на период до 30 сентября. Основная причина - нехватка средств для расчетов с партнерами.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для туристов после ситуации с фирмой "Натали Турс". Там прекратили продажу билетов и аннулировали подтвержденные туры на период до 30 сентября. Основная причина — нехватка средств для расчетов с партнерами, напоминает телеканал "Россия 24".Рекомендации размещены на официальном сайте ведомства. Там подробно указано, какие шаги нужно предпринять туристам, чтобы улететь домой, получить компенсации. А также медицинскую и правовую помощь в случае нахождения за границей.