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<a href="http://33live.ru/novosti/05-07-2018-narodnye-inspektory-budut-snimat-narusheniya-pdd-na-smartfony.html" target="_blank">Народные инспекторы будут снимать нарушения ПДД на смартфоны</a> - Госдума планирует запустить проект под названием Народный инспектор, который позволит рядовому гражданину сообщать в ГИБДД о нарушениях водителей. Для этого планируется разработать специальное приложение для смартфонов, которое позволит сливать информацию в автоматическом режиме.