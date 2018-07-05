Петр Порошенко снова удивил всех своим незнанием истории. На
этот раз президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, а
Украину.
Петр Порошенко снова удивил всех своим незнанием истории. На
этот раз президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, а
Украину.
В Украинской православной церкви пребывают в шоке от такого
опуса. Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий
(Светличный) напомнил лидеру Незалежной, что 28 июля испокон веков отмечается
праздник Крещения всей Руси.
"Представляю, в каком шоке равноапостольный князь!
Он-то думал, что собирает земли русские. А тут что ни земля, то Украина, что ни
земля – Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир, и в Новгород
уехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все – Украина", – написал церковный
деятель у себя в Facebook.
Ранее на сайте президента Украины появились выдержки из
интервью Порошенко сербскому телеканалу РТС. В частности, глава государства на
голубом глазу заявил, что 28 июля будет
отмечаться 1030-летие крещения Украины. Порошенко отметил также, что именно
тогда была создана Украинская церковь, и только потом Украина стала матерью для
Русской православной церкви.
"Бесноватый Порошенко ведет себя в точном соответствии
с критериями своей бесноватости. Он приехал в Сербию, чтобы убеждать сербского
патриарха о необходимости поддержать самостоятельность раскольнической
украинской церкви, которую возглавляет раскольник Филарет. Поддержки он не
нашел, но серы, так сказать, напустил", – прокомментировал РИА ФАН высказывания
Порошенко политолог Игорь Рябов.
На заявление Порошенко уже отреагировали в соцсетях.
Куда смотрят наркологи и психиатры? Не выходя из состояния делирия, Порошенко заявил, что князьВладимир крестил щеневмерлую американскую колонию", – написал в Twitter Алексей Кулаков.
"Видно, Порошенко в школу забывал ходить", – предположила Валентина Домарева. А Сергей Цопов лаконично заметил: "Это все то, что надо знать об образованности Порошенко".
К слову сказать, президент Украины далеко не первый раз
выступает с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии.
Ранее в этом году он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевских
князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении у Украины Анны
Ярославны и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.