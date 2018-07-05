Петр Порошенко снова удивил всех своим незнанием истории. На этот раз президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, а Украину.

Петр Порошенко снова удивил всех своим незнанием истории. Наэтот раз президент заявил, что князь Владимир, оказывается, крестил не Русь, аУкраину.В Украинской православной церкви пребывают в шоке от такогоопуса. Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий(Светличный) напомнил лидеру Незалежной, что 28 июля испокон веков отмечаетсяпраздник Крещения всей Руси."Представляю, в каком шоке равноапостольный князь!Он-то думал, что собирает земли русские. А тут что ни земля, то Украина, что низемля – Украина. И в Суздаль подался, город основал Владимир, и в Новгородуехал, и Псков со Старой Руссой, и Полоцк, а все – Украина", – написал церковныйдеятель у себя в Facebook.Ранее на сайте президента Украины появились выдержки изинтервью Порошенко сербскому телеканалу РТС. В частности, глава государства наголубом глазу заявил, что 28 июля будетотмечаться 1030-летие крещения Украины. Порошенко отметил также, что именнотогда была создана Украинская церковь, и только потом Украина стала матерью дляРусской православной церкви."Бесноватый Порошенко ведет себя в точном соответствиис критериями своей бесноватости. Он приехал в Сербию, чтобы убеждать сербскогопатриарха о необходимости поддержать самостоятельность раскольническойукраинской церкви, которую возглавляет раскольник Филарет. Поддержки он ненашел, но серы, так сказать, напустил", – прокомментировал РИА ФАН высказыванияПорошенко политолог Игорь Рябов.На заявление Порошенко уже отреагировали в соцсетях.Куда смотрят наркологи и психиатры? Не выходя из состояния делирия, Порошенко заявил, что князьВладимир крестил щеневмерлую американскую колонию", – написал в Twitter Алексей Кулаков."Видно, Порошенко в школу забывал ходить", – предположила Валентина Домарева. А Сергей Цопов лаконично заметил: "Это все то, что надо знать об образованности Порошенко".К слову сказать, президент Украины далеко не первый развыступает с идеей восстановить историческую справедливость по своей версии.Ранее в этом году он назвал основание Москвы опрометчивым решением киевскихкнязей. Более того, Порошенко обвинял Россию в похищении у Украины АнныЯрославны и называл работы художника Ивана Айвазовского украинским наследием.