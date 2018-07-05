Незаконная торговля пресечена. После нашего репортажа о том, что вдоль улицы Батурина образовался стихийный рынок и никто с ним не борется, чаще стали поступать сообщения о проверках. На этот раз специалисты с полицией ходили по улице Тракторной и проспекту Строителей. Там тоже нашлись продавцы, торгующие незаконно.

Незаконная торговля пресечена. После нашего репортажа о том, что вдоль улицы Батурина образовался стихийный рынок и никто с ним не борется, чаще стали поступать сообщения о проверках. На этот раз специалисты с полицией ходили по улице Тракторной и проспекту Строителей. Там тоже нашлись продавцы, торгующие незаконно. В результате торговлю прикрыли, на нарушителей составили протоколы, а незаконно установленные прилавки демонтировали.