Друзья погибшей звезды Дома-2 Полины Лобановой боятся, что виновный откупится и не понесет наказания. Бывшая участница телестройки Татьяна Графова уверена, что знает, кто напичкал Лобанову наркотиками.

Друзья погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой боятся, чтовиновный откупится и не понесет наказания. Бывшая участница телестройки ТатьянаГрафова уверена, что знает, кто напичкал Лобанову наркотиками.Графова узаявляет, что в смерти ее подруги виноват некий юношапо имени Ваня. Именно этот молодой мужчина, по мнению Татьяны, заставил погибшуюпопробовать запрещенные вещества, которые вкупе с алкоголем убили девушку.По словам подруги Лобановой, в ту роковую ночь Полина веселилась в клубе вместе с приятелем Ваней и еще одной звездой "Дома-2"Кариной Руденко. "Девочки, естественно, будут выгораживать себя, что "мы ничегоне видели, ничего не знаем". Они пишут, что Ваня якобы во всем сознался и самвызвал уже и скорую и полицию, когда Полина умерла с утра" – сообщила Графоважурналистам.Татьяна опасается, что полиция может "замять" дело, ведь загадочныйИван не так уж и прост. "Мы знаем, как работают наши правоохранительные органы,и Ваня, как мы понимаем, не самый простой мальчик… Ну выглядит как прилизанныймажор, он может и откупиться, мне кажется, на самом деле. Сказать, что это былнесчастный случай и все", – добавила подруга умершей звезды шоу.Близкие Полины не верят в случившееся, мол, не такой оначеловек, чтобы пристраститься к наркотикам. "Ещемы думаем, может, она в первый раз хотела попробовать – однуоткачали, а вторую – нет. Карина ходит спокойно,а Полины нет… Колеса да, наверное, экстази. Марки – это кислотавообще. (…) Не укладывается в голове. Зачем она вообще на это пошла. "Живемздесь и сейчас" ее принцип вот этот и убил. "Нужно попробовать в жизни все"называется, но не до такой же степени!", – цитирует Татьяну ГрафовуНапомним, ранее источники в правоохранительных органах прокомментировали кончинуэкс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартире насевере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смертьнаступила вследствие отравления "коктейлем" из наркотикови алкоголя.