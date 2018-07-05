Друзья погибшей звезды Дома-2 Полины Лобановой боятся, что
виновный откупится и не понесет наказания. Бывшая участница телестройки Татьяна
Графова уверена, что знает, кто напичкал Лобанову наркотиками.
Друзья погибшей звезды "Дома-2" Полины Лобановой боятся, что
виновный откупится и не понесет наказания. Бывшая участница телестройки Татьяна
Графова уверена, что знает, кто напичкал Лобанову наркотиками.
Графова узаявляет, что в смерти ее подруги виноват некий юноша
по имени Ваня. Именно этот молодой мужчина, по мнению Татьяны, заставил погибшую
попробовать запрещенные вещества, которые вкупе с алкоголем убили девушку.
По словам подруги Лобановой, в ту роковую ночь Полина веселилась в клубе вместе с приятелем Ваней и еще одной звездой "Дома-2"
Кариной Руденко. "Девочки, естественно, будут выгораживать себя, что "мы ничего
не видели, ничего не знаем". Они пишут, что Ваня якобы во всем сознался и сам
вызвал уже и скорую и полицию, когда Полина умерла с утра" – сообщила Графова
журналистам.
Татьяна опасается, что полиция может "замять" дело, ведь загадочный
Иван не так уж и прост. "Мы знаем, как работают наши правоохранительные органы,
и Ваня, как мы понимаем, не самый простой мальчик… Ну выглядит как прилизанный
мажор, он может и откупиться, мне кажется, на самом деле. Сказать, что это был
несчастный случай и все", – добавила подруга умершей звезды шоу.
Близкие Полины не верят в случившееся, мол, не такой она
человек, чтобы пристраститься к наркотикам. "Еще
мы думаем, может, она в первый раз хотела попробовать – одну
откачали, а вторую – нет. Карина ходит спокойно,
а Полины нет… Колеса да, наверное, экстази. Марки – это кислота
вообще. (…) Не укладывается в голове. Зачем она вообще на это пошла. "Живем
здесь и сейчас" ее принцип вот этот и убил. "Нужно попробовать в жизни все"
называется, но не до такой же степени!", – цитирует Татьяну Графову
Напомним, ранее источники в правоохранительных органах прокомментировали кончину
экс-участницы телестройки. Полину нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на
севере Москвы, в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Смерть
наступила вследствие отравления "коктейлем" из наркотиков
и алкоголя.