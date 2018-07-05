Лариса Широкова сегодня – один из самых знаменитых адвокатов Москвы. После нескольких появлений в эфирах федеральных телеканалов, где она защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую, ее узнала вся страна. Широкова уверена: нездоровый ажиотаж вокруг ее подзащитной скоро уляжется, а все враги будут повержены. На их стороне правда, закон и документы, по которым уголовные дела светят вовсе не бывшей жене Джигарханяна, а тем, кто сегодня считает себя другом или доверенным лицом актера. Их имена известны – называть нет смысла.

Лариса Широкова сегодня – один из самых знаменитых адвокатовМосквы. После нескольких появлений в эфирах федеральных телеканалов, где оназащищала Виталину Цымбалюк-Романовскую, ее узнала вся страна. Широкова уверена:нездоровый ажиотаж вокруг ее подзащитной скоро уляжется, а все враги будутповержены. На их стороне правда, закон и документы, по которым уголовные деласветят вовсе не бывшей жене Джигарханяна, а тем, кто сегодня считает себя "другом"или "доверенным лицом" актера. Их имена известны – называть нет смысла.Личность человека, который сегодня находится рядом с народным артистом, у Широковой вызывает большие вопросы. "Я бы чистоплотность и добросовестность намерений этого такназываемого "друга" поставила под большое сомнение, руководствуюсьисключительно объективными данными, – заявила адвокат. – Это и странность сделки по отчуждению квартирыв деревне Глухово (у клиента Широковой, говоря "по понятиям", эту квартиру просто "отжали",сама она никому ничего не дарила, о чем она дала показания, зная обответственности за ложный донос – Прим. Ред.), и недобросовестная сделка поквартире на Староконюшенному переулку, в результате которой "друг" мог получитьоколо 8 миллионов рублей. Просто у него есть доверенность, и юридическаявозможность осуществлять сделки от имени артиста".Причем адвокат уверена, что у друга артиста была сообщница по темным делам – ее имя тоже все знают. "У насесть доказательства как минимум по одной сделке, что он состоял в сговоре совсем известной дамой, которая всюду кричит, что защищает и представляетинтересы актера. Возможно, она фигурирует и в других делах. Только пока мыпроверить это не можем – скорее всего по требованию этого самого друга данныеРосреестра по объектам невидимости актера закрыты", – пояснила Широкова. Стоит заметить, что у актера было несколько квартир, в томчисле и шикарная недвижимость в Ереване, которую ему за заслуги подарилоправительство Армении. Но все они исчезли таинственным образом. А когда их судьбой заинтересовался доверитель Широковой, и завертелась вся эта история.Сделала адвокат и важное заявление о том, что терпеть клевету в свой адрес ее клиентка, которую называют "преступницей" и "мошенницей надоверии", далее не намерена. "У нас есть на руках постановление об отказе в возбужденииуголовного дела по статье "мошенничество", по которой ее хотели привлечь куголовной ответственности. В свою очередь мы подали встречное заявление посделке в Староконюшенном переулке, где подозреваемым должен выступить тотсамый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге уСледственного Комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никакихпретензий нет. Мы же будет защищать всеми законными методами честь, достоинствои деловую репутацию моего клиента", – сообщила Широкова.Стоит напомнить, что даже артист на всю страну называл ее доверителя "вором"и требовал "посадить воровку"! И против него вполне можно было бы возбудить дело оклевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода,потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика. Адресных претензий к нему мы не имеем, потому что понимаем, с кем ведемнезримую борьбу – это совсем и далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчет в происходящем и не в состоянииадекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия", – заявила Широкова в эксклюзивном интервью Dni.Ru. От себя лишь добавим, что Широкова словами на ветер не бросается – корреспондент Dni.Ru лично видел документы, подтверждающие полную невиновность Цымбалюк-Романовской по всем эпизодам уголовного дела. В ближайшее время они будут опубликованы.