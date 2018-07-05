Лариса Широкова сегодня – один из самых знаменитых адвокатов
Москвы. После нескольких появлений в эфирах федеральных телеканалов, где она
защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую, ее узнала вся страна. Широкова уверена:
нездоровый ажиотаж вокруг ее подзащитной скоро уляжется, а все враги будут
повержены. На их стороне правда, закон и документы, по которым уголовные дела
светят вовсе не бывшей жене Джигарханяна, а тем, кто сегодня считает себя другом
или доверенным лицом актера. Их имена известны – называть нет смысла.
Лариса Широкова сегодня – один из самых знаменитых адвокатов
Москвы. После нескольких появлений в эфирах федеральных телеканалов, где она
защищала Виталину Цымбалюк-Романовскую, ее узнала вся страна. Широкова уверена:
нездоровый ажиотаж вокруг ее подзащитной скоро уляжется, а все враги будут
повержены. На их стороне правда, закон и документы, по которым уголовные дела
светят вовсе не бывшей жене Джигарханяна, а тем, кто сегодня считает себя "другом"
или "доверенным лицом" актера. Их имена известны – называть нет смысла.
Личность человека, который сегодня находится рядом с народным артистом, у Широковой вызывает большие вопросы. "Я бы чистоплотность и добросовестность намерений этого так
называемого "друга" поставила под большое сомнение, руководствуюсь
исключительно объективными данными, – заявила адвокат. – Это и странность сделки по отчуждению квартиры
в деревне Глухово (у клиента Широковой, говоря "по понятиям", эту квартиру просто "отжали",
сама она никому ничего не дарила, о чем она дала показания, зная об
ответственности за ложный донос – Прим. Ред.), и недобросовестная сделка по
квартире на Староконюшенному переулку, в результате которой "друг" мог получить
около 8 миллионов рублей. Просто у него есть доверенность, и юридическая
возможность осуществлять сделки от имени артиста".
Причем адвокат уверена, что у друга артиста была сообщница по темным делам – ее имя тоже все знают. "У нас
есть доказательства как минимум по одной сделке, что он состоял в сговоре со
всем известной дамой, которая всюду кричит, что защищает и представляет
интересы актера. Возможно, она фигурирует и в других делах. Только пока мы
проверить это не можем – скорее всего по требованию этого самого друга данные
Росреестра по объектам невидимости актера закрыты", – пояснила Широкова. Стоит заметить, что у актера было несколько квартир, в том
числе и шикарная недвижимость в Ереване, которую ему за заслуги подарило
правительство Армении. Но все они исчезли таинственным образом. А когда их судьбой заинтересовался доверитель Широковой, и завертелась вся эта история.
Сделала адвокат и важное заявление о том, что терпеть клевету в свой адрес ее клиентка, которую называют "преступницей" и "мошенницей на
доверии", далее не намерена. "У нас есть на руках постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по статье "мошенничество", по которой ее хотели привлечь к
уголовной ответственности. В свою очередь мы подали встречное заявление по
сделке в Староконюшенном переулке, где подозреваемым должен выступить тот
самый друг и благодетель актера. Представили и доказательную базу. В итоге у
Следственного Комитета есть большие вопросы к этому самому другу, к нам же никаких
претензий нет. Мы же будет защищать всеми законными методами честь, достоинство
и деловую репутацию моего клиента", – сообщила Широкова.
Стоит напомнить, что даже артист на всю страну называл ее доверителя "вором"
и требовал "посадить воровку"! И против него вполне можно было бы возбудить дело о
клевете и оскорблениях. Исковое заявление уже готово, но мы не даем ему хода,
потому что учитываем физическое состояние и возраст возможного ответчика. Адресных претензий к нему мы не имеем, потому что понимаем, с кем ведем
незримую борьбу – это совсем и далеко не народный артист, который очень болен и крайне истощен. Предполагаем, что он не отдает себе отчет в происходящем и не в состоянии
адекватно оценить всю ситуацию, юридическую конструкцию и последствия", – заявила Широкова в эксклюзивном интервью Dni.Ru. От себя лишь добавим, что Широкова словами на ветер не бросается – корреспондент Dni.Ru лично видел документы, подтверждающие полную невиновность Цымбалюк-Романовской по всем эпизодам уголовного дела. В ближайшее время они будут опубликованы.