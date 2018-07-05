Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району разыскали и вернули забытый в такси телефон иностранному туристу...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району разыскали и вернули забытый в такси телефон иностранному туристу.В полицию поступило сообщение, о том, что 26-летний гражданин Мексики в автомобиле такси на Никольской улице забыл мобильный телефон.В результате проведенных мероприятий оперативники установили автомобиль такси, водитель которого не заметил, что у него в салоне находится чужая вещь.Иностранный болельщик прибыл в территориальный отдел полиции, где сотрудники полиции передали ему утерянное имущество.Гражданин Мексики передал слова благодарности полицейским: «Я благодарю российскую полицию за участие и профессионализм! Я восхищен Россией».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61