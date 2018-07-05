Первая половина июня не радовала жителей региона погодой, зато теперь на смену холодам пришла откровенная жара. Всех тянет на бережок!

Первая половина июня не радовала жителей региона погодой, зато теперь на смену холодам пришла откровенная жара. Всех тянет на бережок!Естественное желание большинства людей в жаркую погоду - отправиться на речку или озеро, чтобы искупаться. Надо отдать должное контролирующим места купания в регионе органам. В 2018 году техническое освидетельствование и приёмка пляжей прошли вовремя и завершились ещё до начала купального сезона (он стартовал 1 июня).Большой плюс в том, что количество легальных пляжей в Ивановской области за последние годы увеличилось. Если ещё лет пять назад места, имеющие официальный статус пляжа, можно было пересчитать буквально по пальцам, то сегодня их 39. И 29 из них - общедоступные.И всё-таки пляжей мало. В Ивановской области протекает около 2000 рек, полсотни из них по-настоящему большие - более 25 км длиной. Среди них - Волга, протекающая на территории региона на отрезке в 173 км. Есть два больших водохранилища - Горьковское и Уводьское, а также около двух сотен озёр.Красавица ВолгаНе секрет, что люди купаются не только на законных пляжах, но и повсюду, где можно зайти в воду. В областном центре легальных пляжей всего три (в городских парках), и в жару там яблоку негде упасть.Такая же картина и на популярных загородных пляжах. Излюбленные места - озёра Валдайское, Рубское, Святое - переполнены отдыхающими. На огромной Волге пляжей всего девять, причём три из них находятся на территориях санаториев. В Кинешме, главной достопримечательностью которой считают Волгу, пляжей на этой реке вообще нет. На весь город один пляж - на реке Кинешемка.В Волгу можно окунуться на городских пляжах в Плёсе, Юрьевце, Пучеже, Наволоках, Заволжске и деревне Ершиха Юрьевецкого района.На самом же деле берега Волги просто усыпаны отдыхающими, и все они купаются в неположенных местах. А это может быть опасно для жизни.Несчастья от водыНынешним летом в Ивановской области на воде уже произошло два несчастных случая. В ГУ МЧС России по Ивановской области рассказали, что оба происшествия пришлись на 23 июня. Утонул мужчина 1983 года рождения, который отправился купаться нетрезвым, а также 13-летний мальчик. Ребёнок пришёл отдыхать на речку вместе с родственниками, но почему-то остался без присмотра взрослых, отправился плавать и погиб.Чтобы не случилось беды, очень важно, отправляясь купаться, помнить о простейших правилах безопасности. Не купайтесь, если вы пили алкоголь. Это основная причина гибели людей на воде.Не подплывайте к близко идущим судам, катерам, лодкам и плотам. Если катаетесь на лодке, не перегружайте её, не раскачивайте, не прыгайте с неё в воду. Если вам нужно залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть. Не допускайте шалостей и баловства на воде, не пугайте других купающихся. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания.Если попали в сильное течение, не теряйтесь, не нужно плыть против потока. Плывите по течению и постепенно смещайтесь к берегу. Главное - не впасть в панику, владеть собой, спокойно предпринимать все необходимые меры для выхода из опасности.КомментраийРуководитель Ивановского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Ивановской области Алексей Воронов:«Будьте внимательны и осторожны на водных объектах. Не употребляйте спиртные напитки, находясь на отдыхе у воды, не оставляйте детей без присмотра! Купайтесь только в специально отведённых местах, на оборудованных пляжах, где вы можете получить специализированную помощь спасателей».