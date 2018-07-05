Министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.Силуанов заявил, что проводимая реформа не преследует цели заставить граждан больше работать. "Основная задача – повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее", – объяснил он.Экономист отметил, что в 2019 году пенсии в среднем возрастут на тысячу рублей. При этом к концу шестилетнего периода в 2024 году общий размер выплат будет составлять порядка 20 тысяч рублей в месяц, добавил Силуанов.Первый вице-премьер убежден, что без вносимых изменений в пенсионное законодательство имеющихся ресурсов бюджета хватит только на ежегодную индексацию пенсий на уровень инфляции, передает . "Наши меры, которые мы предлагаем, позволяют более чем удвоить размер индексации пенсии. Мы предлагаем в среднем увеличить пенсию в следующем году на тысячу рублей", – пояснил Силуанов.Более того, экономист сообщил, что после повышения пенсионного возраста средний период активного долголетия человека на заслуженном отдыхе должен составить около 22 лет. Таким образом, пенсионный возраст вырастет вместе с продолжительностью жизни.Напомним, что в середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Необходимость нововведения обусловлена выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.