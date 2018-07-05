Будущий капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев ухаживал в школе за одноклассницей-фехтовальщицей Ольгой Рыдзевской. Однако девушка предпочла общение с хоккеистами и пловцами.

Будущийкапитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев ухаживал в школе заодноклассницей-фехтовальщицейОльгой Рыдзевской. Однако девушка предпочла общение с хоккеистами ипловцами.Игорь, семья которого жила в подмосковномВидном, в 2002 году перешел в десятый класс в московскую школу № 704 (теперь – №1287). Ездить на уроки ему приходилось через всю столицу.Школа была спортивная, поэтому каждый годсостав класса менялся чуть ли не полностью. К 16 годам парень уже былголкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и успел дебютировать в национальноймолодежке. Несмотря на спортивные успехи и приличные для своих лет заработки, Акинфеевперед одноклассниками нос не задирал.Первая любовьфутболиста Ольга Рыдзевская вспоминает, что с Игорем они начали общаться науроке биологии. По ее словам, парень у нее иногда списывал. "Акинфеев,например, сидел на галерке да "Советский спорт" на уроках листал! Но в отличиеот остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную пососедству, Акинфеев после школы мчался на тренировки", – цитирует одноклассницуголкипера сайт .Сама Олязанималась гимнастикой, потом ушла в фехтование. В классе она выделялась иумом, и красотой. А ее мама Елена Владимировна преподавала в этой же школерусский язык.По словам педагогов, к девушке Акинфеевотносился серьезно. "Отношения у них были трогательные, но не сложилось – Игорьбыстро стал в спорте востребован, из школы пришлось уйти: окончил экстерном идаже на выпускной не пришел", – рассказали учителя.Уже в 2003 году Игорь сталчемпионом России. ТогдаЕлена Владимировна укоряла дочь, что та упустила такого парня. С тех пор Рыдзевскаяи Акинфеев не общались."Меня посещала чисто женская мысль: "Эх,надо было брать!". Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно,но у нас все мальчики были красавцами", – говорит Ольга. "Я тогда, к сожалению,больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!", – заключилапервая любовь вратаря Акинфеева.