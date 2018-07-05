Будущий
капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев ухаживал в школе за
одноклассницей-фехтовальщицей
Ольгой Рыдзевской. Однако девушка предпочла общение с хоккеистами и
пловцами.
Будущий
капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев ухаживал в школе за
одноклассницей-фехтовальщицей
Ольгой Рыдзевской. Однако девушка предпочла общение с хоккеистами и
пловцами.
Игорь, семья которого жила в подмосковном
Видном, в 2002 году перешел в десятый класс в московскую школу № 704 (теперь – №
1287). Ездить на уроки ему приходилось через всю столицу.
Школа была спортивная, поэтому каждый год
состав класса менялся чуть ли не полностью. К 16 годам парень уже был
голкипером, выступал за молодежную команду ЦСКА и успел дебютировать в национальной
молодежке. Несмотря на спортивные успехи и приличные для своих лет заработки, Акинфеев
перед одноклассниками нос не задирал.
Первая любовь
футболиста Ольга Рыдзевская вспоминает, что с Игорем они начали общаться на
уроке биологии. По ее словам, парень у нее иногда списывал. "Акинфеев,
например, сидел на галерке да "Советский спорт" на уроках листал! Но в отличие
от остальных ребят, с которыми мы ходили тусоваться в бар-бильярдную по
соседству, Акинфеев после школы мчался на тренировки", – цитирует одноклассницу
голкипера сайт .
Сама Оля
занималась гимнастикой, потом ушла в фехтование. В классе она выделялась и
умом, и красотой. А ее мама Елена Владимировна преподавала в этой же школе
русский язык.
По словам педагогов, к девушке Акинфеев
относился серьезно. "Отношения у них были трогательные, но не сложилось – Игорь
быстро стал в спорте востребован, из школы пришлось уйти: окончил экстерном и
даже на выпускной не пришел", – рассказали учителя.
Уже в 2003 году Игорь стал
чемпионом России. Тогда
Елена Владимировна укоряла дочь, что та упустила такого парня. С тех пор Рыдзевская
и Акинфеев не общались.
"Меня посещала чисто женская мысль: "Эх,
надо было брать!". Но парень он был довольно замкнутый. Симпатичный, конечно,
но у нас все мальчики были красавцами", – говорит Ольга. "Я тогда, к сожалению,
больше общалась с пловцами и хоккеистами. Не на того поставила!", – заключила
первая любовь вратаря Акинфеева.