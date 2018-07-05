Елена Степунина ушла от мужа. Решение было принято после того, как бывшая участница телешоу Дом-2 победила рак.

Елена Степунина ушла от мужа. Решение было принято послетого, как бывшая участница телешоу "Дом-2" победила рак.Страшный диагноз Елене сообщили в апреле 2017 года. Врачиобнаружили у молодой матери крупноклеточную лимфому четвертой степени. Прогнозыбыли неутешительные, однако телезвезда прошла курс лечения и добилась ремиссии.Сил бороться с болезнью героине реалити придавали маленькийсын и муж. Однако отношения с Владимиром ей сохранить не удалось. Елена признается,что устала от семейной жизни с супругом. "Я тех правил, что если что-то неустраивает, ухожу. И это логично. Мы не в СССР живем, где все все терпели",– заявила Елена.Экс-участница реалити-шоу вышла замуж два года назад, аспустя несколько месяцев родила сына Матвея.С будущим супругом Еленапознакомилась задолго до появления на "Доме-2". "Сначала мы былипросто друзьями, а потом я поняла, что влюбилась. Феерической историизнакомства у нас нет. Он долго хотел на мне жениться, но я не сразусогласилась. Для меня брак особо ничего не значил, и так жили вместе", -рассказала Степунина изданию "СтарХит". По ее словам, теперь они сВладимиром просто друзья.Сейчас Елена занимается собственным здоровьем. Телезвезда перешла на правильное питание – вее рационе крупы, фрукты и мясо, приготовленное на пару. Степунина усердно сбрасываетлишние килограммы, и результаты работы налицо. А на первом месте, естественно -маленький Матвей.