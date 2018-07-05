Елена Степунина ушла от мужа. Решение было принято после
того, как бывшая участница телешоу Дом-2 победила рак.
Елена Степунина ушла от мужа. Решение было принято после
того, как бывшая участница телешоу "Дом-2" победила рак.
Страшный диагноз Елене сообщили в апреле 2017 года. Врачи
обнаружили у молодой матери крупноклеточную лимфому четвертой степени. Прогнозы
были неутешительные, однако телезвезда прошла курс лечения и добилась ремиссии.
Сил бороться с болезнью героине реалити придавали маленький
сын и муж. Однако отношения с Владимиром ей сохранить не удалось. Елена признается,
что устала от семейной жизни с супругом. "Я тех правил, что если что-то не
устраивает, ухожу. И это логично. Мы не в СССР живем, где все все терпели",
– заявила Елена.
Экс-участница реалити-шоу вышла замуж два года назад, а
спустя несколько месяцев родила сына Матвея.С будущим супругом Елена
познакомилась задолго до появления на "Доме-2". "Сначала мы были
просто друзьями, а потом я поняла, что влюбилась. Феерической истории
знакомства у нас нет. Он долго хотел на мне жениться, но я не сразу
согласилась. Для меня брак особо ничего не значил, и так жили вместе", -
рассказала Степунина изданию "СтарХит". По ее словам, теперь они с
Владимиром просто друзья.
Сейчас Елена занимается собственным здоровьем. Телезвезда перешла на правильное питание – в
ее рационе крупы, фрукты и мясо, приготовленное на пару. Степунина усердно сбрасывает
лишние килограммы, и результаты работы налицо. А на первом месте, естественно -
маленький Матвей.