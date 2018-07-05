Почему участники знаменитого реалити-шоу Дом-2 постоянно попадают в нелицеприятные истории, впутываются в опасные авантюры, ведут себя непотребно и все чаще трагично погибают, как 20-летняя Полина Лобанова? Есть ли в этом какой-то злой рок? Может быть Дом 2 и вовсе – проклятое место?

Почему участники знаменитогореалити-шоу "Дом-2" постоянно попадают в нелицеприятные истории, впутываются вопасные авантюры, ведут себя непотребно и все чаще трагично погибают, как 20-летняя Полина Лобанова? Есть ли вэтом какой-то злой рок? Может быть "Дом 2" и вовсе – проклятое место?Эти вопросы Dni.Ru задалиМедиум ответилаоднозначно – никакого "проклятия "Дома-2" не существует. Дело тут не вэнергетике этого места, и вообще причина лежит не в области мистики, асовершенно в другом. Это чистая психология. Успех любого реалити-шоу – это, впервую очередь, яркие участники. Взрывные, эмоциональные молодые люди, которыелюбят внимание и не прочь поскандалить. Именно таких людей целенаправленно ищутна кастингах для любого реалити-шоу, ведь они способны подарить проектунеплохой рейтинг. В психологии такой тип людей называется истероидами."Открою вам еще один небольшойсекрет. Для еще более яркой картинки в кадре участников подбирают не просто взрывных,но еще и несовместимых между собой. За кадром всегда стоит группа неплохихспециалистов, которые таким образом накаляют обстановку в коллективе. Этокасается не только "Дома-2", но и любого другого реалити-шоу, причем какроссийского, так и зарубежного. В результате шоу действительно становитсяинтересно смотреть среднестатистической аудитории, во многом благодаря дракам,скандалам и прочим импульсивным поступкам участников. Счастливы все: и зрители,которые видят хорошее шоу, и организаторы, которые имеют рейтинг, и участники –которые делают себе неплохой личный пиар. Но есть у всего этого и обратнаясторона медали", – пояснила Абравитова.Тот тип личности, о котором мыговорим, отличается эмоциональной неустойчивостью. "В кадре под прицеломтелекамер и в герметичных условиях "периметра" они еще держатся в рамкахразумного, но когда они оказываются за периметром, с ними может произойти все,что угодно и по совершенно разным причинам. Особенно, если речь идет о том, чтоожидания о жизни после проекта не совпадают с реальностью – ведь бывшихучастников "Дома-2" уже несколько тысяч, но лишь немногих из них после проектаждет популярность и карьера", – добавила она.Напомним, ранее стало известно о трагической гибели бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушке было всего 20 лет, причем свой день рождения он отметила незадолго до трагедии. Что именно произошло в тот роковой вечер, выясняют специалисты.