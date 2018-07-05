Почему участники знаменитого
реалити-шоу Дом-2 постоянно попадают в нелицеприятные истории, впутываются в
опасные авантюры, ведут себя непотребно и все чаще трагично погибают, как 20-летняя Полина Лобанова? Есть ли в
этом какой-то злой рок? Может быть Дом 2 и вовсе – проклятое место?
Почему участники знаменитого
реалити-шоу "Дом-2" постоянно попадают в нелицеприятные истории, впутываются в
опасные авантюры, ведут себя непотребно и все чаще трагично погибают, как 20-летняя Полина Лобанова? Есть ли в
этом какой-то злой рок? Может быть "Дом 2" и вовсе – проклятое место?
Эти вопросы Dni.Ru задали
Медиум ответила
однозначно – никакого "проклятия "Дома-2" не существует. Дело тут не в
энергетике этого места, и вообще причина лежит не в области мистики, а
совершенно в другом. Это чистая психология. Успех любого реалити-шоу – это, в
первую очередь, яркие участники. Взрывные, эмоциональные молодые люди, которые
любят внимание и не прочь поскандалить. Именно таких людей целенаправленно ищут
на кастингах для любого реалити-шоу, ведь они способны подарить проекту
неплохой рейтинг. В психологии такой тип людей называется истероидами.
"Открою вам еще один небольшой
секрет. Для еще более яркой картинки в кадре участников подбирают не просто взрывных,
но еще и несовместимых между собой. За кадром всегда стоит группа неплохих
специалистов, которые таким образом накаляют обстановку в коллективе. Это
касается не только "Дома-2", но и любого другого реалити-шоу, причем как
российского, так и зарубежного. В результате шоу действительно становится
интересно смотреть среднестатистической аудитории, во многом благодаря дракам,
скандалам и прочим импульсивным поступкам участников. Счастливы все: и зрители,
которые видят хорошее шоу, и организаторы, которые имеют рейтинг, и участники –
которые делают себе неплохой личный пиар. Но есть у всего этого и обратная
сторона медали", – пояснила Абравитова.
Тот тип личности, о котором мы
говорим, отличается эмоциональной неустойчивостью. "В кадре под прицелом
телекамер и в герметичных условиях "периметра" они еще держатся в рамках
разумного, но когда они оказываются за периметром, с ними может произойти все,
что угодно и по совершенно разным причинам. Особенно, если речь идет о том, что
ожидания о жизни после проекта не совпадают с реальностью – ведь бывших
участников "Дома-2" уже несколько тысяч, но лишь немногих из них после проекта
ждет популярность и карьера", – добавила она.
Напомним, ранее стало известно о трагической гибели бывшей участницы шоу "Дом-2" Полины Лобановой. Девушке было всего 20 лет, причем свой день рождения он отметила незадолго до трагедии. Что именно произошло в тот роковой вечер, выясняют специалисты.