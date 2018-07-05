Президент Украины Петр Порошенко – человек увлекающийся. То
без конца повторяет одни и те же слова о пресловутой российской
агрессии, то надоедает Западу, выпрашивая очередную финансовую помощь для
полуживой экономики Незалежной. Но, как оказалось, у главы украинского
государства еще одна мания: он навязчиво требует от пользователей соцсетей
ставить лайки под его записями.
Президент Украины Петр Порошенко – человек увлекающийся. То
без конца повторяет одни и те же слова о пресловутой "российской
агрессии", то надоедает Западу, выпрашивая очередную финансовую помощь для
полуживой экономики Незалежной. Но, как оказалось, у главы украинского
государства еще одна мания: он навязчиво требует от пользователей соцсетей
ставить лайки под его записями.
Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что
некоторые из рекламных объявлений Порошенко заканчиваются фразой "Ставь
лайк". К примеру, он призывает "лайкнуть" тех
интернет-пользователей, кто хочет поддержать украинскую армию ("тиснуть
ворога лайком"), кто считает Крым частью Незалежной или ненавидит
коррупцию.
Столь нелепая пиар-кампания вызвала смешанные чувства у
юзеров Facebook. Одни отнеслись к подобным рекламным объявлениям с юмором,
другие высказались о них в довольно резком тоне. "Вернем Донбасс
лайком!" – шутят одни. Некоторые предложили снизить лайками тарифы на
коммунальные услуги.
Третьи пожалели, что на подобные посты нельзя отреагировать
"фейспалмом" (от английского face и palm – лицо и ладонь. -
Прим.Ред.). "Так в Facebook скоро организуют избирательный округ для
голосования на выборах президента", – пошутил еще один пользователь.
Стоит отметить, что Петр Порошенко является героем многих шуток и интернет-мемов. В прошлом месяце пользователи Сети
неожиданно обнаружили, что одна из поисковых систем предлагает ознакомиться с
биографией украинского лидера, если ввести запрос "поросенок".
Среди популярных вариантов также предлагался художественный
фильм "Бейб: Поросенок в городе" и мультфильм "Приключения
поросенка Фунтика". Некоторые интернет-пользователи отметили, что ссылка
на биографию главы Незалежной стояла у них первой в результатах поиска по
словосочетанию "поросенок Петр".