Президент Украины Петр Порошенко – человек увлекающийся. То без конца повторяет одни и те же слова о пресловутой российской агрессии, то надоедает Западу, выпрашивая очередную финансовую помощь для полуживой экономики Незалежной. Но, как оказалось, у главы украинского государства еще одна мания: он навязчиво требует от пользователей соцсетей ставить лайки под его записями.

Президент Украины Петр Порошенко – человек увлекающийся. Тобез конца повторяет одни и те же слова о пресловутой "российскойагрессии", то надоедает Западу, выпрашивая очередную финансовую помощь дляполуживой экономики Незалежной. Но, как оказалось, у главы украинскогогосударства еще одна мания: он навязчиво требует от пользователей соцсетейставить лайки под его записями.Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, чтонекоторые из рекламных объявлений Порошенко заканчиваются фразой "Ставьлайк". К примеру, он призывает "лайкнуть" техинтернет-пользователей, кто хочет поддержать украинскую армию ("тиснутьворога лайком"), кто считает Крым частью Незалежной или ненавидиткоррупцию.Столь нелепая пиар-кампания вызвала смешанные чувства уюзеров Facebook. Одни отнеслись к подобным рекламным объявлениям с юмором,другие высказались о них в довольно резком тоне. "Вернем Донбасслайком!" – шутят одни. Некоторые предложили снизить лайками тарифы накоммунальные услуги.Третьи пожалели, что на подобные посты нельзя отреагировать"фейспалмом" (от английского face и palm – лицо и ладонь. -Прим.Ред.). "Так в Facebook скоро организуют избирательный округ дляголосования на выборах президента", – пошутил еще один пользователь.Стоит отметить, что Петр Порошенко является героем многих шуток и интернет-мемов. В прошлом месяце пользователи Сетинеожиданно обнаружили, что одна из поисковых систем предлагает ознакомиться сбиографией украинского лидера, если ввести запрос "поросенок".Среди популярных вариантов также предлагался художественныйфильм "Бейб: Поросенок в городе" и мультфильм "Приключенияпоросенка Фунтика". Некоторые интернет-пользователи отметили, что ссылкана биографию главы Незалежной стояла у них первой в результатах поиска пословосочетанию "поросенок Петр".