Актер Тимур Еремеев собирается в отпуск с семьей. Молодой мужчина устал от судебных тяжб и хочет провести немного времени с родными. О конфликте с предполагаемой сводной сестрой Кариной Мишулиной артист говорит с неохотой.

Актер Тимур Еремеев собирается в отпуск с семьей. Молодоймужчина устал от судебных тяжб и хочет провести немного времени с родными. Оконфликте с предполагаемой сводной сестрой Кариной Мишулиной артист говорит снеохотой."Очень хочется уехать и немножко выдохнуть, посидеть возлеморя и ничего не делать. Я собираюсь в Грецию со своейсемьей. Нужно иногда побыть в изоляции от всей суеты, которая происходит", -сообщил Еремеев о своем временном побеге от проблем. Артист отметил, что очень счастлив в браке, у пары растетполуторагодовалая дочь Вероника.По словам Тимура, рассказывая общественности о своем предполагаемомродстве с народным артистом Спартаком Мишулиным, он не преследовал корыстныхцелей. Еремеев хотел просто наладить родственные отношения.Недавно мужчина выиграл иск, в котором истцом выступалавдова народного артиста Валентина Константиновна Мишулина. "Если честно, вообщене хочу это обсуждать. Настолько устал от этой темы! Я даже термина "выиграл"сторонюсь, потому что ни с кем не играл и не участвовал ни в какихсоревнованиях. Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось. Я думаю, чтовсем нормальным, адекватным людям все понятно давно", – сообщил возможный сынСпартака Васильевича.Поклонники Тимура в Сети уговаривают его сменить фамилию наМишулин. Однако делать этого Еремеев не спешит так как не хочет лишний раззадевать Карину.Актер прокомментировалкомпрометирующиематериалы, который на него откопалипредставители Мишулиных. На видео мужчина, внешне похожий на Еремеева, в ДеньПобеды скачет по сцене в форме, напоминающую фашистскую, и поет эпатажныепесни. "У нас свободная страна. Пусть Карина собирает компромат. Я даже видетьэтого не хочу, не то что обсуждать. Это все очень грустно и смешно одновременно",– цитирует Тимура .