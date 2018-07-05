В российском посольстве в Лондоне прокомментировали заявление заместителя главы британского МВД Бена Уоллеса о том, что он ждет звонка из России, чтобы получить объяснения об использовании химического оружия в Солсбери.

В российском посольстве в Лондоне прокомментировали заявление заместителя главы британского МВД Бена Уоллеса о том, что он "ждет звонка из России", чтобы получить объяснения об "использовании химического оружия в Солсбери"."Посол России в Великобритании готов встретиться с Беном Уоллесом", — сообщил ТАСС пресс-секретарь российского дипломатического представительства.При этом дипломат напомнил, что российская сторона ранее неоднократно сама запрашивала о подобных встречах британские органы внутренних дел.4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества (предположительно "Новичок"). Британские власти обвинили в нападении на Скрипалей Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд его союзников выслали из своих стран около 140 российских дипломатов. Россия все обвинения в свой адрес неоднократно опровергала.