Алика Смехова пришла в студию передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Актриса рассказала о неудачах в личной жизни и потере ребенка.

Алика Смехова пришла в студию передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса рассказала о неудачах в личной жизни и потере ребенка.Накануне, 4 июля, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алика Смехова опубликовала фото, на котором запечатлена с телеведущим Борисом Корчевниковым на шоу "Судьба человека". "Долго отказывалась, потому что, мне кажется, еще рано предаваться воспоминаниям и тем более делать какие то выводы😅у меня, как в песне: ”Так же, как все...” всякое было, но я по натуре оптимист и не люблю жаловаться на жизнь, вообще категорически не принимаю жалобную позицию (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась актриса.На ток-шоу артистка рассказала о своей личной жизни. Алика Смехова вышла замуж рано. Ей еще не было и 20 лет. Ее избранником стал однокурсник Сергей Ливнев. Их брак продержался четыре года. На протяжении этого времени Алика мечтала родить, а вот Сергей не был готов к прибавлению в семействе. После развода экс-супруги сумели сохранить теплые отношения. "Мы до сих пор дружим. Этот брак был коротким, но мы в нем выросли вместе", – заключила Смехова.Вторым мужем актрисы стал ассириец Георгий Беджамов. Он буквально пылинки сдувал с Алики, однако и года не прошло, как пара разорвала отношения. Смехова объяснила, что муж не хотел ее самостоятельности, желал видеть домашнюю жену, а она не могла без работы. В этом браке актриса забеременела, однако потеряла ребенка, узнав, что супруг ей изменил. "Для меня это был сильный стресс, тогда я поняла, что не буду с этим человеком. Рухнула вся моя мечта о семье и ребенке", – сообщила актриса.В 2000 году Алика родила сына Артема. Отцом ребенка стал бизнесмен Николай. Вместе они прожили семь лет. Несмотря на разрыв, артистка с благодарностью вспоминает об избраннике. Однако Смехова признала и свою вину. Оказывается, это она стала инициатором разрыва – актриса влюбилась и ушла."Человек, которого я встретила, был очень активен, я не смогла устоять. Но все прошло быстро, я ушла из дома ненадолго к любимому мужчине, но у нас с ним все быстро закончилось. Я вернулась домой, а под сердцем у меня уже был Макар", – поведала Алика. Интересно, что актриса так и не назвала имени отца своего второго сына.