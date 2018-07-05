На трассе под Ростовом-на-Дону произошел курьезный случай. Водитель фуры притворился приезжим из Исландии, который не понимает по-русски, чтобы правоохранитель не стал проверять у него документы.

На трассе под Ростовом-на-Дону произошел курьезный случай. Водитель фуры притворился приезжим из Исландии, который не понимает по-русски, чтобы правоохранитель не стал проверять у него документы.На видеозаписи, попавшей в Сеть, отчетливо видно, как гаишник остановил грузовик для проверки документов. На требование сотрудника ДПС предъявить права и техпаспорт водитель на ломаном английском языке попытался рассказать, что является футбольным болельщиком из Исландии.Сначала правоохранитель впал в ступор, но затем быстро сориентировался в ситуации. Он пригласил лжеиностранца пройти в патрульный автомобиль, чтобы дождаться переводчика.Россиянин отказался от предложения на все том же английском, а уже понявший все гаишник с трудом сдерживался от смеха. В итоге он сфотографировал номера транспортного средства и отпустил водителя, передает .На прощанье он сказал "исландскому болельщику": "До новых встреч, увидимся". На что водитель уже на чистом русском ответил: "Давай, братишка!".Пользователи Сети сошлись во мнении, что попытка россиянина выдать себя за гражданина Исландии получилась неудачной. "А болельщик из Исландий еще и на фуре успевает поработать что ли?", – удивился один из комментаторов. "Испанский стыд. Ужас! Произношение просто отвратительное. Сразу понятно, что он не знает английского и притворяется", – поддержал его другой обитатель всемирной паутины.