Скоро популярный актер Александр Домогаров отметил юбилей. В честь 55-летия артист созвал артистов, однако не все из них согласились к нему прийти.

Скоро популярный актер Александр Домогаров отметил юбилей. В честь 55-летия артист созвал артистов, однако не все из них согласились к нему прийти.По информации СМИ, предстоящий юбилей Александр Домогаров отметит на сцене Театра Российской армии, где отработал 11 сезонов. "Именно в этом театре я начинал свой творческий путь, это была самая большая школа жизни для меня как для артиста", – пояснил свой выбор артист. Несмотря на то, что, по словам актера, он не хочет "ни ведущих, ни пафоса", говорят, что Домогаров пригласил на свой праздник множество отечественных знаменитостей, которым лично позвонил.Однако далеко не все откликнулись на приглашение юбиляра. Самые крупные звезды нашли повод отказаться от праздника. "Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой, правда, ее не будет, она с детьми уехала в отпуск. У Филиппа Бедросовича Киркорова южные гастроли, Александр Яковлевич Розенбаум до 19 июля улетел отдыхать", – цитирует Александра Домогарова .Отметим, что с 1995 года актер служит в Театре Моссовета, однако там артист почему-то не отмечал дни рождения. А недавно СМИ всколыхнула информация об его увольнении. Об этом объявил сам Александр Домогаров на своей страничке в соцсети. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей.В Моссовете отреагировали на эмоциональное высказывание артиста. "Не снимали его ни откуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю", – сообщила журналистам секретарь по связям с общественностью театра Моссовета Татьяна Горина.