Ученые из Канады выяснили, что женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другие представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часовая рабочая неделя для дам является безвредной.

Ученые из Канады выяснили, чтоженщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другиепредставительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часоваярабочая неделя для дам является безвредной.Риск заболетьстрашным недугом возникает у тех, кто трудится более 45 часовв неделю. У таких женщин шанс подвергнуться этому заболеванию возрастаетна 63%.Исследование длилось12 лет. Участие в нем принимали как женщины, так и мужчины в возрастеот 35 до 74 лет, передает Science Daily. Все они былиподелены на четыре группы. Первые работали от 15 до 43 часовв неделю, вторые – от 34-40 часов, третьи – 41-44 часа,а последние трудились более 45 часов.Оказалось, что женщиныиз четвертой группы находятся в наиболее опасном положении. Специалисты пришлик выводу, что курение, низкий уровень физической активности или избыточныйвес играли при этом совершенно незначительную роль.Ученые объяснилирезультаты исследования тем, что долгая работа в совокупности с домашнимиобязанностями вызывает у женщин хронический стресс, что увеличиваетгормональные сбои, которым они и так подвержены. В частности, можетвозникать резистентность к инсулину.Кроме того,у женщин-трудоголиков не хватает времени на то, чтобы полноценно высыпаться,заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Исследователи заявили, чтоидеальный рабочий день для женщины не более 34 часов в неделю.Ранее ученые из Финляндиипредоставили результаты исследования, показывающие прямую связь междупродолжительностью работы и злоупотреблением алкоголем. Оказалось, что чембольше человек трудится, тем больше ему хочется выпить.