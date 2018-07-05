Ученые из Канады выяснили, что
женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другие
представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часовая
рабочая неделя для дам является безвредной.
Ученые из Канады выяснили, что
женщины-трудоголики более подвержены развитию сахарного диабета, чем другие
представительницы прекрасного пола. Оказалось, что только 34-часовая
рабочая неделя для дам является безвредной.
Риск заболеть
страшным недугом возникает у тех, кто трудится более 45 часов
в неделю. У таких женщин шанс подвергнуться этому заболеванию возрастает
на 63%.
Исследование длилось
12 лет. Участие в нем принимали как женщины, так и мужчины в возрасте
от 35 до 74 лет, передает Science Daily. Все они были
поделены на четыре группы. Первые работали от 15 до 43 часов
в неделю, вторые – от 34-40 часов, третьи – 41-44 часа,
а последние трудились более 45 часов.
Оказалось, что женщины
из четвертой группы находятся в наиболее опасном положении. Специалисты пришли
к выводу, что курение, низкий уровень физической активности или избыточный
вес играли при этом совершенно незначительную роль.
Ученые объяснили
результаты исследования тем, что долгая работа в совокупности с домашними
обязанностями вызывает у женщин хронический стресс, что увеличивает
гормональные сбои, которым они и так подвержены. В частности, может
возникать резистентность к инсулину.
Кроме того,
у женщин-трудоголиков не хватает времени на то, чтобы полноценно высыпаться,
заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Исследователи заявили, что
идеальный рабочий день для женщины не более 34 часов в неделю.
Ранее ученые из Финляндии
предоставили результаты исследования, показывающие прямую связь между
продолжительностью работы и злоупотреблением алкоголем. Оказалось, что чем
больше человек трудится, тем больше ему хочется выпить.