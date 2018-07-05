Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель выполнила обещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имя дочери.

Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выполнилаобещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имядочери.Три месяца Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко томилипоклонников в ожидании. Они скрывали все, что связано с малышкой: не называлиимени, не показывали лицо и не рассказывали на кого похожа девочка.Звезды обещали любопытным телезрителям, что раскроют всекарты после обряда крещения. Церковное таинство прошло на прошлой неделе и Рапунцельсдержала слово. Крохе дали русское имя Василиса. По словам Ольги, малышкарастет очень бойкой и улыбчивой.На телестройке все в восторге от дочери Ольги и Дмитрия. Особеннорада переезду девочки на проект сестра Рапунцель Алена. Беременная тетушка неможет наглядеться на кроху."Чтобы избавится от стрессов, мне посоветовали проводитьвремя с племяшкой. Василиса, правда, меня отвлекает, конечно, поднимать на рукимне ее нельзя. Вообще ничего нельзя поднимать больше одного килограмма. Поэтомуя укладываю ее на диван и вожусь – все проблемы обходят стороной", – цитируетАлену Рапунцель Dom2Life.ru.Напомним, на днях звезда шоу "Дом-2" ОльгаРапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулась наполяну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малышаповезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицеломтелекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки,ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найтилюбовь, но и инфекционные заболевания.