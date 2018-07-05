Звезда телепроекта Дом-2 Ольга Рапунцель выполнила
обещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имя
дочери.
Звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель выполнила
обещание. После возвращения на поляну длинноволосая участница рассекретила имя
дочери.
Три месяца Ольга и ее супруг Дмитрий Дмитренко томили
поклонников в ожидании. Они скрывали все, что связано с малышкой: не называли
имени, не показывали лицо и не рассказывали на кого похожа девочка.
Звезды обещали любопытным телезрителям, что раскроют все
карты после обряда крещения. Церковное таинство прошло на прошлой неделе и Рапунцель
сдержала слово. Крохе дали русское имя Василиса. По словам Ольги, малышка
растет очень бойкой и улыбчивой.
На телестройке все в восторге от дочери Ольги и Дмитрия. Особенно
рада переезду девочки на проект сестра Рапунцель Алена. Беременная тетушка не
может наглядеться на кроху.
"Чтобы избавится от стрессов, мне посоветовали проводить
время с племяшкой. Василиса, правда, меня отвлекает, конечно, поднимать на руки
мне ее нельзя. Вообще ничего нельзя поднимать больше одного килограмма. Поэтому
я укладываю ее на диван и вожусь – все проблемы обходят стороной", – цитирует
Алену Рапунцель Dom2Life.ru.
Напомним, на днях звезда шоу "Дом-2" Ольга
Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулась на
поляну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малыша
повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24 часа находиться под прицелом
телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки,
ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти
любовь, но и инфекционные заболевания.