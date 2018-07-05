Сборная России по футболу отправилась в Сочи, где в субботу на стадионе Фишт сыграет в 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Начало матча в 21.00.

Сборная России по футболу отправилась в Сочи, где в субботу на стадионе "Фишт" сыграет в 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Начало матча в 21.00.Российские футболисты провели утром тренировку на базе в Новогорске, после чего отправились в Сочи, где продолжат подготовку. Не сможет выйти на поле защитник Юрий Жирков. Зато вероятно появится на поле полузащитник Алан Дзагоев, получивший повреждение в первом матч с командой Саудовской Аравии.Наши соперники хорваты прибыли в Сочи в понедельник. Травмирован и тренируется по индивидуальной программе защитник Иван Стринчич. Не сыграет с россиянами нападающий Никола Калинич, отчисленный из команды за отказ подчиниться тренеру Златко Даличу. Остальные хорватские футболисты готовятся к матчу со сборной России.