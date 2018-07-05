Футболистам сборной России пока не планируют платить за неожиданно удачное выступление на ЧМ-2018. По мнению властей, для этого нет основний.

Футболистам сборной России пока не планируют платить за неожиданно удачное выступление на ЧМ-2018. По мнению властей, для этого нет основний."Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта?", – удивился источник из властных кругов. Он также отметил, что за выступления на первенствах мира государство никогда не платит спортсменам. Что касается Олимпийских игр, то это, по словам эксперта, "отдельная история, так как там множество видов спорта".Позже эту информацию подтвердил и другой источник. Он подчеркнул, что выплаты FIFA за выступление на ЧМ-2018 распределит Российский футбольный союз. Отечественные спортсмены уже выиграли 16 миллионов долларов, из них 8 миллионов заберет сама организация.Сообщается, что из этих денег каждый футболист получит 45 тысяч евро. За первое место победившая сборная получит 38 миллионов долларов, передает "Интерфакс".Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8 ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победила сборную Испании. Исход матча решила серия пенальти.Выход российских футболистов из группы на чемпионате мира по футболу сам по себе стал историческим событием. Болельщики же, воодушевленные неплохим выступлением команды, возложили на футболистов еще большие надежды.