Трагедия разыгралась в городе
Эртиль Воронежской области. Живодер
зверски расправился с соседскими собаками, которые стали непрошенными гостями
на его участке.
Трагедия разыгралась в городе
Эртиль Воронежской области. Живодер
зверски расправился с соседскими собаками, которые стали непрошенными гостями
на его участке.
Инцидент
произошел 28 июня. По словам хозяйки животных Татьяны Боевой, ее взрослая собака
сорвалась с привязи и побежала на соседский участок.
Увидев
питомца, хозяин дома перерезал ему горло. На вой матери прибежал щенок. Его озверевший
мужчина тоже не пожалел, забив молотком на глазах у наблюдавших за происходящим
хозяев их детей пяти и десяти лет.
Туши мертвых собак злоумышленник
перебросил через забор, передает
портал "Мое!
Online". После инцидента владелица убитых питомцев обратились в
полицию. Однако, по ее словам, стражи порядка пока никаких мер не предприняли. Отметим, что за жестокое обращение с животными на глазах у малолетнего, преступнику грозит
лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее отвратительный
случай по отношению к кошке произошел в Тюмени. Изверги засунули в задний
проход животного конфету Чупа-чупс. Помощь животному оказали зоозащитники и разместили
ее у одной из активисток. Сообщалось, что кошка всю ночь скулила и не могла
есть. Жертву живодеров отвезли к ветеринару.
Еще один случай произошел в Москве. Хозяин убил свою сиамскую
кошку, после чего выкинул с балкона 16 этажа кота Рыжика. Он заявил, что
потерял работу, поэтому не мог найти денег на корм питомцам. Против мужчины
возбужден уголовное дело.