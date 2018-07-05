Трагедия разыгралась в городе Эртиль Воронежской области. Живодер зверски расправился с соседскими собаками, которые стали непрошенными гостями на его участке.

Трагедия разыгралась в городеЭртиль Воронежской области. Живодерзверски расправился с соседскими собаками, которые стали непрошенными гостямина его участке.Инцидентпроизошел 28 июня. По словам хозяйки животных Татьяны Боевой, ее взрослая собакасорвалась с привязи и побежала на соседский участок.Увидевпитомца, хозяин дома перерезал ему горло. На вой матери прибежал щенок. Его озверевшиймужчина тоже не пожалел, забив молотком на глазах у наблюдавших за происходящимхозяев их детей пяти и десяти лет.Туши мертвых собак злоумышленникперебросил через забор, передаетпортал "Мое!Online". После инцидента владелица убитых питомцев обратились вполицию. Однако, по ее словам, стражи порядка пока никаких мер не предприняли. Отметим, что за жестокое обращение с животными на глазах у малолетнего, преступнику грозитлишение свободы на срок от трех до пяти лет.Ранее отвратительныйслучай по отношению к кошке произошел в Тюмени. Изверги засунули в заднийпроход животного конфету Чупа-чупс. Помощь животному оказали зоозащитники и разместилиее у одной из активисток. Сообщалось, что кошка всю ночь скулила и не моглаесть. Жертву живодеров отвезли к ветеринару.Еще один случай произошел в Москве. Хозяин убил свою сиамскуюкошку, после чего выкинул с балкона 16 этажа кота Рыжика. Он заявил, чтопотерял работу, поэтому не мог найти денег на корм питомцам. Против мужчинывозбужден уголовное дело.