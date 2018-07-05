Испанцы в матче 1/8 финала ЧМ играли хорошо. Но не смогли
одолеть антифутбол, который
продемонстрировала сборная России, считает экс-тренер команды Испании Висенте
дель Боске.
Испанцы в матче 1/8 финала ЧМ играли хорошо. Но не смогли
одолеть "антифутбол", который
продемонстрировала сборная России, считает экс-тренер команды Испании Висенте
дель Боске.
Выступление Испании на чемпионате мира 2018 года удачным
назвать нельзя. Тем не менее, хорошие моменты были, и игроков не надо
критиковать слишком уж жестко, уверен дель Боске. По его словам, в матче с
Португалией испанцы показали отличную игру. Да и во встрече с Россией все время
доминировали.
"В последней встрече с Россией доминировали весь матч.
Нам не удалось забить гол, потому что не было возможности взломать такую
массированную оборону. Но в итоге игрокам Испании показалось, что они смогут
вырвать победу в любую минуту. Антифутбол оказался успешнее футбола,
демонстрируемого Испанией", – заявил бывший главный тренер.
Дель Боске предостерег журналистов от слишком резких суждений
в адрес возглавлявшего команду Фернандо Йерро. По его словам, это было бы
жестоко – ведь Йерро управлял командой только в четырех матчах и сделал большую
работу для федерации.
"Помогал ли я Йерро? Нет. Я никому не помогал. Просто
позвонил ему, чтобы пожелать удачи. Он знает испанский футбол, и я не должен
был давать ему советы", – сообщил бывший руководитель сборной. Дель Боске
уверен, что меньше всего сейчас команде нужно беспокоиться о том, кто будет
следующим тренером. В Испании много испытанных специалистов, приводит слова эксперта "Чемпионат".
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи. Россияне пробились на этот этап благодаря победе над испанцами. Героями матча в Лужниках стали форвард сборной России Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев. Последний пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых голкипер российской команды отбил ногой.