Испанцы в матче 1/8 финала ЧМ играли хорошо. Но не смогли одолеть антифутбол, который продемонстрировала сборная России, считает экс-тренер команды Испании Висенте дель Боске.

Испанцы в матче 1/8 финала ЧМ играли хорошо. Но не смоглиодолеть "антифутбол", которыйпродемонстрировала сборная России, считает экс-тренер команды Испании Висентедель Боске.Выступление Испании на чемпионате мира 2018 года удачнымназвать нельзя. Тем не менее, хорошие моменты были, и игроков не надокритиковать слишком уж жестко, уверен дель Боске. По его словам, в матче сПортугалией испанцы показали отличную игру. Да и во встрече с Россией все времядоминировали."В последней встрече с Россией доминировали весь матч.Нам не удалось забить гол, потому что не было возможности взломать такуюмассированную оборону. Но в итоге игрокам Испании показалось, что они смогутвырвать победу в любую минуту. Антифутбол оказался успешнее футбола,демонстрируемого Испанией", – заявил бывший главный тренер.Дель Боске предостерег журналистов от слишком резких сужденийв адрес возглавлявшего команду Фернандо Йерро. По его словам, это было быжестоко – ведь Йерро управлял командой только в четырех матчах и сделал большуюработу для федерации."Помогал ли я Йерро? Нет. Я никому не помогал. Простопозвонил ему, чтобы пожелать удачи. Он знает испанский футбол, и я не долженбыл давать ему советы", – сообщил бывший руководитель сборной. Дель Боскеуверен, что меньше всего сейчас команде нужно беспокоиться о том, кто будетследующим тренером. В Испании много испытанных специалистов, приводит слова эксперта "Чемпионат".Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи. Россияне пробились на этот этап благодаря победе над испанцами. Героями матча в Лужниках стали форвард сборной России Артем Дзюба и вратарь Игорь Акинфеев. Последний пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых голкипер российской команды отбил ногой.