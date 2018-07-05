Недавно посетивший Россию американский сенатор Джон Нили Кеннеди предупредил о возможных драконовских мерах в случае вмешательства РФ в ноябрьские выборы в Конгресс.

Недавно посетивший Россию американский сенатор Джон Нили Кеннеди предупредил о возможных "драконовских мерах" в случае вмешательства РФ в ноябрьские выборы в Конгресс. Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант". Сенатор не уточнил, о каких именно мерах идет речь, отметив, что реакция будет "мгновенной и очень жесткой"."Власти России говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет", — сказал Кеннеди.При этом сенатор заявил, что лично он хотел бы наладить отношения с Россией, однако для этого власти РФ должны "изменить свое поведение".Журналист газеты напомнил Кеннеди о том, что российские власти опровергли обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. "Я слышал это. Но это не так", — утверждает сенатор. При этом он не привел каких-либо доказательств.Как сообщалось, делегация конгрессменов США прибыла в Москву 30 июня. Во вторник состоялась их встреча с Сергеем Лавровым, после чего они посетили Госдуму и встретились со спикером Вячеславом Володиным.Ранее в Москву приезжал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.