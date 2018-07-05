Полномочия членов избирательной комиссии нынешнего состава истекают 15 июля

Полномочия членов избирательной комиссии нынешнего состава истекают 15 июляСовет народных депутатов на заседании 5 июля сформировал новый состав избирательной комиссии Владимира, сообщает городское управление по связям с общественностью и СМИ.Полномочия членов избирательной комиссии нынешнего состава истекают 15 июля 2018 года. В соответствии с уставом города было предложено сформировать новый состав комиссии из 10 человек, депутаты поддержали предложенные кандидатуры.В состав избирательной комиссии города вошли индивидуальный предприниматель Светлана Поздеева (выдвинута «Единой Россией»), главный бухгалтер Мария Астафьева (выдвинута ЛДПР), домохозяин Александр Посталакий (выдвинут КПРФ), временно безработная Марина Молодинская (выдвинута «Справедливой Россией»), пенсионер Иван Железнов (выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»).Также в состав комиссии вошли заместитель начальника управления организационной работы и муниципальной службы Владимира Максим Сергеев, генеральный директор ООО Михаил Проскурня, ректор Владимирского института туризма и гостеприимства Федор Лавров, специалист I категории избирательной комиссии Владимира Татьяна Лукьянова, председатель горизбиркова Вадим Кузьмин.Напомним, что 9 сентября 2018 года в регионе пройдут выборы губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного собрания.