Семья сотрудников полиции Восточного округа столицы желает нашим футболистам удачи, азартной, захватывающей игры, и дальнейших побед!

В преддверии Дня семьи, любви и верности начальник отделения профессиональной подготовки УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Онищенко и заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Дмитрий Гребеньков отмечают хрустальную свадьбу - 15 лет совместной жизнь. Вместе с детьми 14-летним Сергеем и 7-летней Евгенией они вышли на футбольное поле, чтобы поддержать нашу сборную России по футболу на FIFA-2018.Семья Дмитрия и Екатерины ведет активный образ жизни и прививает любовь к спорту своим детям с малых лет. Сергей с пяти лет профессионально занимается хоккеем и тренируется в спортивной школе «Вымпел», является призером по игре в шашки, а также занимает призовые места на школьных олимпиадах по бегу. Дочка Евгения – воспитанница Центра творчества имени А.В. Косарева и участница хореографического ансамбля «Русская мозаика».Семья сотрудников полиции Восточного округа столицы активно болеет за сборную России на чемпионате мира по футболу FIFA-2018 и желает нашим футболистам удачи, азартной, захватывающей игры, и дальнейших побед!Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73