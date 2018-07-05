В Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг, в которой до сих пор находятся 12 детей, спасатели спешно заканчивают возводить дамбу. Плотина должна блокировать поступление воды со склонов гор внутрь подземных тоннелей, где заблокированы дети.

В Таиланде в районе пещеры Тхам Луанг, в которой до сих пор находятся 12 детей, спасатели спешно заканчивают возводить дамбу. Плотина должна блокировать поступление воды со склонов гор внутрь подземных тоннелей, откуда параллельно ведется откачка воды, чтобы дети смогли выйти наружу. Спасатели спешат. Вот-вот там начнутся мощные ливни, которые сведут все усилия на нет.Самая большая пещера Тхам Луанг тянется на несколько километров внутри горы. Вход расположен с той стороны, но армия и полиция посторонних туда не пускает. Сейчас из пещеры пытаются откачать воду, чтобы пленники смогли выйти, не подвергая свою жизнь излишней опасности. Благо, погода стоит хорошая. Но времени очень мало. 7 июля ожидается возобновление дождей. И в этом случае операция по спасению может затянуться на недели, если не на месяцы.Новые кадры из подземелья: главное, что сейчас все 13 человек — 12 детей и их футбольный тренер — в безопасности. За эти дни удалось наладить обеспечение продуктами, водой, теплыми вещами, витаминами и медикаментами. На кадрах тайский военный медик обрабатывает раны антисептиком.В настоящее время здоровью пленников ничего не угрожает. Они даже записали послание родным.Беспрецедентная по масштабам и по характеру операция проводится силами нескольких тысяч людей. У подножья горы работают сотни журналистов со всего мира. Парковка перед входом в пещеру превратилась в импровизированную медиа-зону. Тропическая жара, под ногами грязное месиво. Все подходы к этой пещере и ко всем другим, расположенным рядом, заблокированы полицейскими и армией. То и дело к горе направляются отряды спасателей.- Мы полностью решили вопрос с обеспечением детей продовольствием. В этом смысле за них можно не беспокоиться.Родители и близкие родственники детей все время рядом. Они разместились в этом небольшом доме. Сейчас им очень непросто. Власти делают все, чтобы оградить их от контактов с журналистами.Нам все-таки удалось пообщаться с одной женщин. Она здесь со 2 июля и говорит, что не уйдет, пока все это не закончится.- У меня в пещере племянник. Когда нам сказали, что все живы, я очень обрадовалась. Мы все молимся и надеемся, что операция не займет много времени.На месте постоянно работают десятки подводников. Они исследуют подходы к детям с трех сторон, пытаясь найти наиболее оптимальный маршрут спасения. Основные усилия сейчас брошены на откачивание воды, которая начинается уже через 500 метров от входа. Из трех заполненных отсеков пока удалось снизить уровень воды лишь в первом и только на 40 процентов.В общей сложности задействован 51 насос: 3 снаружи и еще 48 внутри. Они работают постоянно, но даже этих мощностей не хватает, чтобы откачать воду и обеспечить безопасный выход детей. Рабочие разматывают очередной кабель, чтобы подключить еще один мобильный генератор.- Этот кабель длиной в полтора километра. Пока не начались дожди, нам нужно торопиться.Если пойдет дождь, никакие усилия результата не принесут. От идеи пробурить тоннель в скале к отсеку, где сидят пленники, власти уже отказались — слишком опасно. И в этом случае остается два варианта: ждать окончания сезона дождей, но это может затянуться до осени, либо идти на риск, обучив ребят плаванию с аквалангом. Хотя даже для опытных дайверов преодоление пещеры с нулевой видимостью, когда нужно плыть на ощупь около 2 км по узким тоннелям — настоящее испытание.