Иностранные коллеги познакомились с деятельностью столичных полицейских и побывали в нескольких подразделениях московской полиции...

Иностранные коллеги посетили Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Москве, где познакомились с деятельностью столичных полицейских и побывали в нескольких подразделениях московской полиции.Участников делегации познакомили с работой Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудники московской полиции рассказали об особенностях работы службы «02» Дежурной части главка. Также иностранные коллеги посетили Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по г. Москве.В заключение участникам делегации вручили памятные подарки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве