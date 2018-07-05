Попал под локомотив. В Ковровском районе водитель легковушки не заметил тепловоз. Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось около полудня - рядом с посёлком Гридино. На нерегулируемом железнодорожном переезде оказался легковой автомобиль Лада Гранта, в котором находилось два человека. В это же время к переезду приближался тепловоз. Столкновения избежать не удалось. В результате - один человек из легковушки погиб, другого с травмами госпитализировали. Расследование ведёт Приволжское следственное управление на ­транспорте.

Попал под локомотив. В Ковровском районе водитель легковушки не заметил тепловоз. Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось около полудня - рядом с посёлком Гридино. На нерегулируемом железнодорожном переезде оказался легковой автомобиль "Лада Гранта", в котором находилось два человека. В это же время к переезду приближался тепловоз. Столкновения избежать не удалось. В результате - один человек из "легковушки" погиб, другого с травмами госпитализировали. Расследование ведёт Приволжское следственное управление на транспорте.Дмитрий Захаров, ст. помощник руководителя Приволжского СУ на транспорте СКР: "На 102 км перегона Ковров - Муром на нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и автомобиля. На месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и ГИБДД. По результатам проверки Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении машиниста поезда будет принято процессуальное решение".